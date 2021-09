Jennifer Aniston está lista para lanzarse de nuevo a encontrar el amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuatro años después de que saltara la inesperada noticia de la separación de Jennifer Aniston y su entonces marido, Justin Theroux, la que fuera protagonista de ‘Friends’ ha estado disfrutando, en sus propias palabras, de la tranquilidad que ofrece la soltería y de una autonomía plena a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con su ámbito más íntimo.

Sin embargo, y como ya dejó entrever en entrevistas anteriores, la artista de 52 años también ha admitido que ya está preparada para lanzarse de nuevo a la aventura del amor, pese a que todavía no ha encontrado a un hombre del que pudiera quedarse prendada. De cara a conocer posibles pretendientes, la afamada intérprete ha vuelto a insistir en que no se apuntará a la moda de descargarse aplicaciones de citas con las que acelerar el proceso, por lo que seguirá los cauces tradicionales.

“Mi radar todavía no ha localizado a nadie de importancia. Pero creo que sí, que ha llegado el momento de ofrecerme a otras personas. No he querido durante mucho tiempo, la verdad es que me ha encantado estar soltera y solo depender de mí misma. Me ha venido muy bien tomarme cierto tiempo”, ha confesado la actriz en conversación con la emisora Sirius XM para, justo a continuación, pedir abiertamente que nadie más vuelva a tratar de convencerla de las bondades de la tecnología concebida para el emparejamiento.

“Nada de Tinder y nada de Raya, por favor, soy una chica de la vieja escuela. Lo importante es la química, y eso realmente se siente cuando dos personas están en la misma habitación. La gente ya no se acerca a la gente para entablar conversación, es muy raro. Se está perdiendo esa naturalidad”, ha señalado la ahora protagonista, junto a Reese Witherspoon, de ‘The Morning Show’.

