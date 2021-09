Ronald Koeman en el FC Barcelona: “Me siento respaldado por mis jugadores. Del club no sé”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Perder contra el Bayern Munich estaba en el presupuesto del nuevo FC Barcelona, pero caer y por goleada frente al Benfica en la segunda jornada de Champions League no estaba en los planes de nadie. Ronald Koeman no le encuentra la vuelta y su momento en el club empieza a ser inquietante.

Los azulgranas fueron zarandeados por el club portugués en Lisboa con un contundente 3-0 que los dejó contra las cuerdas en la fase de grupos. El doblete de Darwin Núñez y el tanto de Rafa Silva fueron más que suficientes para el triunfo de las águilas.

“El resultado final es duro de aceptar. No es el resultado que vimos sobre el terreno de juego. A pesar de estar perdiendo rápido, creo que el equipo jugó bien hasta el 2-0. Hemos tenido oportunidades muy claras de marcar. Así cambias un partido. Si ellos marcan de las pocas que llegan y te hacen tres, ahí está la gran diferencia”, declaró Koeman al final del partido.

Luego el técnico neerlandés fue claro con su situación actual en el club: “Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé. Del club no sé”.

Y agregó que “de mi futuro no puedo decir nada porque no sé cómo piensa el club en ese sentido. No quiero responder a más preguntas sobre esto porque no está en mis manos. Ya veremos”.

Sabe que está en un momento delicado en el club tras perder sus dos primeros juegos en Champions League y empezar bajos en La Liga. Acusa el tema físico, velocidad y cosas de fútbol en los que ve a sus dirigidos inferiores a muchos clubes.

“Lo acepto. Es así. Ganar es tranquilidad. Pierdes y ahora el futuro del entrenador… este es el mundo en el que vivimos. Si no lo aceptas, lo mejor es que te vayas”, cerró.

