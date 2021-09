Agenda de eventos: mucha música para el fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

JUEVES

Festival Off Broadway in the Boros

Luego de la reapertura oficial de Broadway, la Alcaldía presenta el Festival Off-Broadway in the Boros, una serie de representaciones teatrales gratuitas que se llevarán a cabo hasta este domingo 3 de octubre en varios lugares de los cinco condados. Cada presentación de dos horas se llevará a cabo en un lugar designado como Plaza del Departamento de Transporte, Open Street o Open Culture, y contarán con una combinación de elementos teatrales, incluyendo versiones de conciertos de musicales actuales o nuevos Off y Off-Off Broadway, músicos de jazz y rock fusión, bailarines de claqué, cantantes, artistas de circo, bateristas brasileños y grupos de baile LatinX. Información para horas y ubicación en: nyc.gov/offbwayboros

El show Stomp será parte de la muestra./Cortesía

​

Festival de cine virtual ¡Tú Cuentas!

Esta semana continúa el festival de cine virtual ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest, enfocado en amplificar las voces latinas durante el Mes de la Herencia Hispana, presentando el trabajo de aspirantes a cineastas y creativos latinos. El festival, iniciativa de la multiplataforma de HITN, permite a los narradores compartir sus experiencias y cultura con la próxima generación de jóvenes creadores de contenido e inspira a los artistas latinx a crecer frente y detrás del lente.

El festival de cine virtual presentará cada semana una nueva selección de cortometrajes bajo un tema común: La próxima generación de cineastas, hasta el 2 de octubre; y Justicia social, educación y empoderamiento, del 4 al 10 de octubre. Para obtener más información, visite: https://cineyouthfest.org/.



​​

____________________

VIERNES

El Potrillo en el Hulu Theater

Hecho en México Tour 2021, la serie de conciertos que Alejandro Fernández y su hijo, Alex Fernández, arrancaron recientemente en Estados Unidos, llega a nuestra ciudad este viernes a las 9:00 pm. El Hulu Theater en el Madison Square Garden (4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001) recibirá a los miles de fanáticos de las baladas, rancheras y mariachis que han hecho famoso a El Potrillo. Las hermanas del dúo mexicano Ha Ash serán las encargadas de abrir el show. Los precios de las entradas van desde $80.50. Entradas disponibles en: https://www.ticketmaster.com

Reforma

​



Maluma en el Madison

Uno de los artistas latinos más famosos de la actualidad, Maluma, regresará a The Garden para su Papi Juancho Tour, este viernes 1 de octubre a las 8:00 pm. La música urbana del cantante colombiano llenará la arena del teatro más famoso de nuestra ciudad, con éxitos como “Hawai” y “Felices los 4, así como otros más nuevos como “Parce”y “Madrid”. Precios de las entradas desde $38.50. Entradas disponibles en: https://www.ticketmaster.com

EFE/Sony Music Latin

​



Karina en Sabor Latino

La cantante venezolana Karina hará un viaje al pasado al interpretar las canciones que la hicieron famosa en Latinoamérica en la década de los 80. “Sálvame”, “A quién” y “Desde mi Ventana” serán parte del repertorio que sus fanáticos podrán corear este viernes y sábado, en Sabor Latino (95-35 40th Rd New York, NY 11373) , el popular centro nocturno de Queens. Las puertas abren a las 9:00 pm y los boletos tienen un costo de $50, disponibles en http://www.eventbrite.com. Para más información, llamar al (718)457-3966.

Cortesía





El mangú más grande de la historia

Este viernes se realizará el Flavor Fusion Fest con motivo de celebrar el mes de la Herencia Hispana, de una manera única e histórica. En esta ocasión, el galardonado chef Amilkar Gonell en asociación con la chef con dos estrellas Michelin María Marte y la talentosa chef Pamela Gonell, tratarán de romper el Guinness World Records del mangú más grande preparado en la historia. (El récord anterior lo tiene Despierta América de Univisión). Este día un jurado comprobará que el reto se cumpla. El evento se realizará de 9am a 7pm, en The Hudson, ubicado en 348 Dyckman St, New York, NY 10034. El acceso será gratuito para el público en general, y también existe la opción de adquirir VIP Tickets, en www.eventbrite.com, para disfrutar de una degustación.

​

————————————-

SABADO

Andy Montañez en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts arranca su temporada 2021-22 con la música del salsero Andy Montañez. El ganador del Latin Grammy Lifetime Achievement Award interpretará una selección de su vasto repertorio y estará acompañado por la increíble Mambo Legends Orchestra. Además, la vocalista Patty Padilla de Colombia realizará un homenaje a Celia Cruz. El Lehman Center for the Performing Arts se encuentra en el campus de Lehman College / CUNY en la 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. El show comienza a las 8:00 pm. Boletos desde $45, y se pueden comprar llamando al 718-960-8833 o en www.LehmanCenter.org.

LehmanCenter

​



Cruce de Campeones en La Boom

Grandes figuras internacionales del hip hop y el freestyle demostrarán su talento frente al público neoyorquino, este sábado en La Boom NY (56-15 Northern Blvd, Woodside, NY 11377).

El encuentro llamado Cruce de Campeones, reunirá a los referentes más importantes de este movimiento en el mundo de habla hispana. El jurado que elegirá al campeón estará integrado por tres reconocidas figuras: el argentino Cacha, el puertoriqueño Yartzi y el venezolano Lil Supa. A su vez, el evento contará con la presencia del legendario host El Misionero y será acompañado por Racso. La cita arranca a las 6:00 pm, y las entradas tienen un costo de $35 a $75, disponibles en: https://laboomny.com

​

_______________________________________

DOMINGO

ILe en el Sony Hall

La estrella puertorriqueña iLe se estará presentando en la ciudad este domingo 3 de octubre. La que fue la voz femenina por 10 años del grupo musical Calle 13, junto a sus hermanos René Pérez Joglar «Residente» y Eduardo Cabra «Visitante», interpretará canciones de su próximo álbum, del cual ya dio a conocer el sencillo “No Es Importante”, que le sigue al tema “En Cantos”, el cual grabó junto a Natalia Lafourcade. El concierto tendrá lugar en el Sony Hall (235 W 46th St, New York, NY 10036), a las 8:00 pm. Entrada general: $30. Información: https://www.sonyhall.com/events/ile/



​