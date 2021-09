Alejandra Ávalos quiere abrir una cuenta en OnlyFans, pero quiere saber la opinión de sus fieles admiradores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alejandra Ávalos ya está considerando abrir su cuenta en la plataforma “OnlyFans”, una aplicación digital de paga donde la gente puede acceder a ver fotos y videos muy sexis y atrevidos de populares productores de contenido, entre los que destacan famosos como Dorismar, Celia Lora, Lis Vega y Yanet García.

“Ahora que ‘OnlyFans’ sea parte de mis redes sociales, yo los invitaré a verme en bikini, pero van a tener que pagar. Lo estoy empezando a pensar, porque ya vi que es un medio que deja mucho dinero y pues en esta pandemia así como corre el río hay que ir, no contra corriente”.

Pero antes de dar el gran paso, la actriz mexicana quiere tener el visto bueno de sus seguidores. Cabe señalar que muchos recuerdan a esta famosa actriz por haber protagonizado la telenovela “Soñadoras”, junto al actor Arturo Peniche.

“Nada más ver qué alcances tiene la página, si realmente vale la pena hacerlo, considerar este tipo de cosas que a lo mejor los mismos fans que ya me han seguido después de muchos años pues quizá me digan algo, ‘sí te conviene o no te conviene'”.

Alejandra no promete un desnudo total si se anima a abrir su cuenta.

“Mucha gente sale sugestiva, no sale por completo desnuda, entonces, que tengas que estar por completo desnudo, pues no. Desde que yo era muy jovencita siempre lo manejé en mi carrera (lo sugestivo), me veía sexy, enseñaba un poquito de acá, claro que con una finura, con una clase”.

La cantante presenta al lado de Marko Peña el video “Chica Linda y Sexy”, donde explica por qué nunca posó para la revista Playboy.

“Porque no quería formar parte de las chicas que venden su cuerpo por la belleza nada más, sin que hubiera una causa, yo nunca quise posar desnuda por el dinero”.

