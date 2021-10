Chelsea Film Festival vuelve de forma presencial en Nueva York con 22 producciones latinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

NUEVA YORK – La novena edición del festival de cine Chelsea Film Festival tendrá lugar de forma presencial durante cuatro días, del 14 al 17 de octubre, en los cines Regal Union Square (850 Broadway, New York, NY). De forma paralela se realizará un festival online del 14 al 18 de octubre.

En total, el Chelsea Film Festival proyectará 141 películas y cortometrajes provenientes de 21 países. Además tendrá mesas redondas que se podrán ver en streaming y estrenos con alfombra roja.

Entre las películas presentadas se encuentran 1 documental, 2 pilotos de serie de televisión y 19 cortometrajes de cineastas hispanos. Algunos se podrán ver sólo online, pero otros tendrán pases en el cine:

– Lola, de Ana Lydia Mónaco. (Cortometraje de 15 minutos, Estados Unidos).

– Beautiful Violence, de Joey Medina. (Cortometraje de 12 minutos, Estados Unidos).

– Can’t Help But Run, de Pedro Tamames. (Cortometraje de 11 minutos, Estados Unidos).

– Coming Home, de Bobby Daniel Rodríguez. (Cortometraje de 3 minutos, Estados Unidos).

– Content is King, de Jaime Zevallos. (Documental de 64 minutos, Estados Unidos).

– Dante, de Cristian Peña. (Cortometraje de 9 minutos, Colombia).

– Dream State, de Sean Velasco-Dodge. (Cortometraje de 5 minutos, Estados Unidos).

– Exposure, de Alex Tomeo. (Cortometraje de 16 minutos, Estados Unidos).

– Fade, de Leonel Antonio Severino. (Cortometraje de 20 minutos, Estados Unidos).

– Grafton, de Bryan Santiago. (Piloto de serie de TV. 26 minutos, Estados Unidos).

– Great America, de Angelita Mendoza. (Cortometraje de 15 minutos, Estados Unidos).

– I am Love, de Guilherme Pedra. (Cortometraje de 17 minutos, Estados Unidos).

– Knock, de Ricardo J. Varona. (Cortometraje de terror de 8 minutos, Estados Unidos).

– Minor Chords, de Natalia Gómez. (Cortometraje de 3 minutos, Estados Unidos).

– New to the City, de Lulu López. (Piloto de serie de TV de 21 minutos, Estados Unidos).

– Niceville, de Bree Nieves. (Cortometraje de 12 minutos, United Kingdom).

– Shevolution, de Seidy López. (Cortometraje de 17 minutos, Estados Unidos).

– Springs Joy, de Oscar J. Corral. (Cortometraje documental de realidad virtual. 18 minutos, Estados Unidos).

– The Cage, de José Pena. (Cortometraje de 11 minutos, Estados Unidos).

– This Case & My Life, de Ana P Braunstein. (Cortometraje de 12 minutos, Estados Unidos).

– Transference, de Juan Cárdenas. (Cortometraje de 14 minutos).

– Val, de Ursula Monteiro y Bruno Sabongi. (Cortometraje de 15 minutos).

Jaime Zevallos dirige el documental “Content is King” sobre cómo los actores utilizan las redes sociales para sus creaciones.

El jurado del 9º Chelsea Film Festival está presidido por John Patrick Shanley (Doubt, Moonstruck, Prodigal Son) y compuesto además por Sofia Sondervan (Cadillac Records, The Letter Room), Meryem Uzerli (Kovan ,The Magnificent Century), Amy J. Kaufman (Billions, When They See Us) y Tomer Shushan (White Eye, A Sight).

Si quieren asistir a las proyecciones presenciales, pueden comprar tickets aquí.