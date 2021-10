Nació el bebé de Gael García y Fernanda Aragonés, este es el tercer hijo para el famoso actor mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Medios mexicanos han confirmado que Gael García y su pareja Fernanda Aragonés celebran la llegada de su hijo. No existe aún una fotografía que exponga la imagen del bebé. Pero ha sido la revista Quién de México la que ha dado a conocer la noticia como todo un hecho.

La pareja conformada por Fernanda y Gael comenzó su idilio en el año 2019. Y aún cuando juntos han desfilado en varios eventos públicos, este par no es muy dado a exponer su vida a través de las redes sociales, ni de los medios de comunicación en general.

Sobre el embarazo se conoce el progreso del mismo gracias a que la escritora compartió varias imágenes en donde se puede apreciar cómo su vientre fue creciendo. View this post on Instagram A post shared by feraragones (@feraragones) View this post on Instagram A post shared by feraragones (@feraragones) View this post on Instagram A post shared by feraragones (@feraragones) View this post on Instagram A post shared by feraragones (@feraragones)

Tanto el actor como Aragonés tienen hijos de sus pasadas relaciones. El mexicano es padre de dos: Libertad y Lázaro son los nombres de sus dos hijos, fruto del matrimonio con la actriz argentina, Dolores Fonzi. View this post on Instagram A post shared by Dolores Fonzi (@lolafonca)

En el caso de Fernanda Aragonés la hija de ésta lleva por nombre Emilia. Sobre el nuevo integrante de la familia, al menos para el cierre de esta nota, aún se desconocía su nombre.

