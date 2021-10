Censo 2020 demuestra aumento de 8.8% de latinos en Queens, pero no refleja nueva ola migratoria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace 10 años la mayoría de la población de Queens, de acuerdo con los datos del Censo 2010, era blanca.

Ahora, esos registros cambiaron.

En el más reciente conteo poblacional de 2020 los residentes que se autodenominan como latinos, crecieron en el condado más diverso de la Gran Manzana en un 8.8%, significando el grupo étnico con más presencia poblacional.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados por la Oficina del Censo 2020, exactamente 54,111 hispanos fijaron en Queens su residencia en la última década, estando sin mayores sorpresas concentrados en Jackson Heights, Corona y Elmhurst.

Pero con base a este reporte, no fueron estos vecindarios en donde se observó una ganancia poblacional importante, sino en localidades como Long Island City, Astoria y Hunters.

Sin embargo, hay dudas si esta realidad plasmada en números, describe realmente lo que ocurre en este condado demográficamente.

Ya para algunas organizaciones comunitarias que siguieron de cerca este registro, que definirá la inversión pública en materias como la educación y la salud en la próxima década, estos “nuevos datos” no reflejarán los nuevos movimientos migratorios que se empezaron a elevar en meses recientes hacia la ciudad y que tiene en tradicionales vecindarios de mayoría hispana, uno de sus principales refugios.

Nueva ola migratoria en 2021

El presidente y fundador de la Alianza Ecuatoriana Internacional, Walter Sinche, es tajante: “Centenares de nuevos inmigrantes de países latinoamericanos han llegado en los últimos meses. Obviamente no tenemos cifras, no lo hemos contado. Pero el trabajo de base en localidades como Corona y Jackson Heights, te refleja esa verdad que nunca estará en las estadísticas oficiales”.

Sinche argumenta que la “pandemia y la corrupción” sigue expulsando a centenares de ciudadanos de su país, Ecuador. Y estos vecindarios que son el corazón de la hispanidad de Nueva York, siguen siendo unos de los polos más importantes de conexión con sus familiares y amigos que han venido aquí por generaciones.

La observación de Sinche parece cobrar sentido si se coloca a la par de algunas cifras que sí son oficiales.

Solamente hasta el mes de julio los ciudadanos ecuatorianos superaron a los mexicanos como el grupo dominante en el viaje hacia la frontera sur cerca de El Paso, uno de los cruces más transitados a lo largo del tramo de frontera de 1,900 millas entre Estados Unidos y México, de acuerdo con datos compartidos por la Patrulla Fronteriza con medios locales.

“Las autoridades estadounidenses detuvieron a ecuatorianos 17,314 veces en julio, en comparación con 3,598 veces en enero”, detalla el reporte.

Más de 36,000 migrantes de Ecuador fueron capturados por agentes migratorios en comparación con 35,066 ciudadanos mexicanos, el grupo que históricamente encabeza la lista de quienes intentan cruzar.

“Siguen llegando mis paisanos ecuatorianos, también inmigrantes colombianos, centroamericanos y venezolanos. En el conteo reciente de población de Queens, ellos no están. Al igual que otros tantos que por los temores sembrados alrededor del censo, no quisieron contarse”, opinó el activista suramericano.

Walter Sinche es fundador de la Alianza Ecuatoriana Internacional: “Hay una nueva ola de inmigrantes que están llegando a nuestros vecindarios”. (Foto: F. Martínez)

“No son números reales”

¿Cuál es el grupo latinoamericano predominante en Queens?, hasta ahora el Censo 2020 no tiene una respuesta clara, pero hay algunas proyecciones al respecto.

El Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe y Estudios Latinos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) precisó en un reporte divulgado el año pasado, producto del análisis de varias fuentes estadísticas, que la inmigración suramericana en Queens estaba liderada, sin dudas, por lo ecuatorianos, seguida por los mexicanos y colombianos.

La región centroamericana estaba mayormente representada por salvadoreños y guatemaltecos. Y el Caribe, como es previsible, por dominicanos y puertorriqueños.

“Cada día conocemos de más y más historias personas o familias que acaban de llegar y ahora tienen nuevos retos, porque quedaron endeudados con cifras altísimas para poder venir. Este año las organizaciones estamos teniendo un pico alto de nuevos inmigrantes buscando ayuda de todo tipo. Sin duda, Nueva York tiene a centenares que no están representados en el último censo”, subrayó Sinche.

Por su parte, Guillermo Chacón, presidente de la Red de Salud Hispana refuerza que esa gran base de datos que significa la última encuesta de población realizada en todo el país, para definir presupuestos y políticas públicas en los próximos años, “está divorciada de la realidad”.

“Ese conteo independientemente de los grandes esfuerzos que hizo la Ciudad para promoverlo, fue muy atropellado, tanto por el discurso del ex presidente Trump, como por la pandemia. Y no necesitamos muchos análisis para asegurar que un aumento del 8% de nuestras comunidades, en un condado como Queens, no es un número real”, argumentó el activista de origen salvadoreño.

En este sentido, Chacón sugiere que las nuevas autoridades municipales que asuman el poder el próximo enero 2022, realicen un nuevo mapeo comunitario para poder gobernar con un sentido más claro y conociendo realmente dónde y cómo viven los pobladores de la Gran Manzana.

“Es un momento en el cual la salud de todos cuenta, independientemente de su estatus migratorio. Tener a comunidades invisibilizadas es horrible y lo vimos durante la crisis de salud pública. Se debe comprender mejor cómo es la diversidad étnica latina, la presencia indígena, afrolatina y todos los colores de nuestros inmigrantes”, refirió.

El Censo 2020 además ratificó el carácter multicultural de este condado neoyorquino, en donde el predominio de los hispanos arrojó una insignificante diferencia en las estadísticas con el segundo grupo étnico más numeroso: Quienes se identifican como latinos representan el 27.8%, los asiáticos se acercan al 27.3%.

Queens mostró un descenso en el conteo de personas blancas en un 10% y el número de residentes afroamericanos descendió en un 3.7% en contraste con el 2010.

Pero más allá de las cifras, Chacón recuerda que para comprender la demografía de la Gran Manzana se debe recordar que en Queens existen grupos hispanos que no hablan inglés, pero tampoco español.

Cinco son las lenguas nativas indígenas que además coexisten en este condado: Mixteco (México), Garifono (Centroamérica) Quiché (Guatemala) y Kichwa (Ecuador).

Jackson Heights, Corona y Elmurst concentran sin mayores sorpresas en el Censo 2020 la mayoría de comunidades hispanas en NYC (Foto: F. Martínez)

Ante la discusión sobre la precisión del conteo poblacional reciente, Francisco Moya, concejal del Distrito 21 que incluye a Corona y el este de Elmhurst, tiene otra visión.

“Aunque los números no van a representar la exacta realidad de nuestra población, sí nos da una fuerte indicación de cuántos somos en lo mínimo”, opina el legislador local que creció en Corona y ha sido el primer ecuatoriano-americano electo para un cargo público en el país.

Moya considera que ahora el rol de los líderes electos es pelear para que todos los fondos, ya sean federales, estatales o municipales tomen en cuenta los cambios de las ciudades.

“Por eso es importante poner recursos en donde nuestra comunidades puedan beneficiarse, en organizaciones que los apoyen, en mejoras para las escuelas, en oportunidades económicas y el acceso a viviendas asequibles”, fundamentó.

“Tenemos nuevos vecinos”

El trabajador agrícola ecuatoriano Vicente López, de 50 años, es un nuevo vecino de Corona, que no está en ningún conteo poblacional. Para él, los últimos meses, nada ha sido fácil.

“Llegué aquí en abril después de varias semanas que salí de mi país, con la ilusión de poder trabajar duro para ayudar a mi familia. Allá no hay nadita de trabajo. Es un desastre. Pero aquí tampoco es que sea nada fácil. Hasta ahora no he podido enviar ni un pesito. Desde que estoy aquí solo conozco Queens”, expuso López, quien comenta que vive en una casa en Elmhurst con ocho paisanos más y una familia salvadoreña.

En la populosa Avenida Rooselvet, el peruano Luis Aguilar, de 83 años, sí se hizo contar en el último censo. Llegó a Queens exactamente 20 años y comparte “que es evidente” que en las últimas semanas su barrio en Jackson Heights está recibiendo más vecinos.

“Sigue llegando gente aquí a Nueva York, personas con el mismo sueño que yo tenía. Gente de nuestros países, que en su mayoría están huyendo de gobiernos de puros ladrones que someten a los pueblos a lo peor, mientras ellos se llenan los bolsillos”, dijo contrariado Luis.

Este inmigrante llegó a Queens luego de dos semanas del ataque a las Torres Gemelas en el 2001, con 60 años de edad, y la meta de poder mejorar su vida.

“En principio fue duro conseguir trabajo por mi edad, pero siempre se puede. A pesar de todo fue una buena decisión venir aquí”, acotó.

Para algunos activistas el incremento de un 8% de las comunidades latinas en Queens no es un “número real”

“Ustedes son bienvenidos”

A la luz de los nuevos hallazgos censales, que independientemente de su precisión, demuestran una vez más el crisol étnico en estas localidades de la ciudad de Nueva York, el presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr se ha trazado una política abierta de soporte a los nuevos inmigrantes.

Desde junio se creó el Centro de Acogida a Inmigrantes para que los recién llegados tengan un acceso centralizado a los recursos que ofrece la Ciudad en políticas de acceso a la salud, empleo y asesorías jurídicas.

“Quiero que la gente de Queens sepa que no importa de dónde vengas, ni qué idioma hables, aquí son bienvenidos”, manifestó Donovan.

La nueva oficina conecta con organizaciones comunitarias y agencias de la ciudad que contribuyen con los inmigrantes.

La directora de Asuntos Migratorios del Condado de Queens, Anayeli Gómez, destaca que su objetivo es “tratar a los inmigrantes desde sus diferentes necesidades lo mejor posible”.

Semanalmente ofrecen asesorías jurídicas para casos migratorios, facilitan el plan de identificación municipal (IDNY) y promueven asesoría gratuita para aplicar a las ayudas financieras del Programa de Trabajadores Excluidos de Nueva York.

“Cerca del 75% de quienes han conectado con nosotros son hispanos y casi el 80% necesitan hablar sobre sus casos migratorios. Nosotros los ayudamos a navegar en todos los servicios disponibles”, concluyó.

Activistas sugieren un nuevo mapeo comunitario que detalle la realidad demográfica de Queens (Foto: F. Martínez)

¿Qué dice el Censo 2020 de Queens?