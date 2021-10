Muere el estilista Marc Pilcher, ganador del Emmy por la serie ‘Bridgerton’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El galardonado estilista y maquillista Marc Pilcher murió de Covid-19 este domingo a la edad de 53 años; el experto estaba doblemente vacunado y no tenía problemas de salud, según informó su agencia, Curtis Brown.

“Es desde lo más profundo de nuestro corazón que confirmamos que Marc Elliot Pilcher, diseñador y estilista de cabello y maquillaje nominado al Premio de la Academia y ganador del Emmy, falleció después de una batalla contra la Covid-19“, dijo su familia a Variety en una declaración escrita.

Pilcher obtuvo apenas en septiembre el premio Creative Emmy en la categoría de Peinado Sobresaliente en un Personaje de Época, por su trabajo con los actores de la serie Bridgerton, de Netflix.

El diseñador había dado negativo en varias pruebas de Covid-19 para poder realizar el viaje a la gala; sin embargo, poco después de su regreso a casa, se enfermó.

La estrella de Bridgerton, Nicola Coughlan, quien interpreta a Penelope Featherington, le rindió un emotivo homenaje a su difunto amigo.

“Marc era un apasionado de su trabajo y tenía un gran talento. No hace ni un mes que ganó su primer premio Emmy. Es una tragedia que se lo hayan llevado tan joven cuando aún le quedaba mucho por hacer.

“Que esto sirva para recordar que la Covid-19 sigue siendo un peligro muy real y presente, por favor vacúnense y usen una mascarilla para protegerse a ustedes mismo y a los demás“, escribió la actriz.

La coprotagonista de Coughlan, Phoebe Dynevor, quien interpreta a Daphne Bridgerton, también expresó su dolor y escribió en sus historias de Instagram que estaba “sin palabras”.

Pilcher trabajó en otras producciones de cine y televisión como Mary Queen of Scots, Downton Abbey, Judy y The Nutcracker and the Four Realms. También prestó su experiencia a varias obras de West End.