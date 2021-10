“Estoy tranquila, tengo suerte”: Colombiana celebra que en una semana morirá con ayuda de la eutanasia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los temas más polémicos en prácticamente todas las sociedades del mundo es el de la eutanasia, una palabra que etimológicamente significa “bien morir” pero que médicamente es un proceso apoyado con sedantes y cuidados paliativos para acelerar la muerte de pacientes que sufren enfermedades terminales, degenerativas o incurables.

Muchos llaman a la eutanasia una “muerte digna”, la cual es centro de debate, sobre todo para quienes son defensores de la religión católica pues aseguran que los seres humanos no pueden tomar este tipo de decisiones sobre cómo y cuándo va terminar su vida.

En la actualidad son solo 8 países de todo el mundo los que han legalizado la eutanasia (también llamada suicidio asistido); en el continente americano solo está permitida su práctica en Canadá (desde 2016) y Colombia (2014).

Justamente, en este país sudamericano, se está hablando mucho del caso de una mujer de 51 años llamada Martha Sepúlveda, la cual el próximo fin de semana se convertirá en la primer paciente con un diagnóstico no terminal que podrá acceder a la eutanasia.

Sepúlveda vive en la ciudad de Medellín y desde hace 3 años fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que afectó seriamente sus piernas y hoy en día, prácticamente no puede caminar.

Luego de un tiempo discutiéndose en las latas esferas políticas, en julio de este año, la Corte Constitucional de Colombia amplió el derecho a la eutanasia a aquellas personas que desean tener una muerte digna y que padecen una enfermedad, aunque esta no sea terminal.

Tan solo un par de días después, Martha les pidió a sus doctores le permitieran acceder a la llamada “muerte digna”. Su caso fue llevado ante las autoridades, quienes un par de semanas después le autorizaron someterse a dicho procedimiento.

Es por ello que la mujer morirá el próximo domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana. Sepúlveda concedió una entrevista para Noticias Caracol, en donde declaró que se sentía muy contenta de haber sido escuchada e igualmente reconoció que desde que le confirmaron que accedería a la eutanasia, su vida mejoró.

Además, en todo momento, su familia la han apoyado en su decisión, sobre todo sus hermanos y su hijo, quienes están disfrutando de pasar sus últimos días a su lado.

“Soy de buenas, tengo buena suerte. Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila”, expresó con cierta felicidad la mujer.

En la charla, Sepúlveda indicó que aunque es una católica ferviente y creyente de Dios dijo estar convencida de no arrepentirse de querer ponerle fin a su vida de esta manera, pues considera que el Creador no la quiere seguir viendo sufrir.

“Soy católica, muy creyente de Dios. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mí. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Estoy sufriendo. Creo en un Dios que no quiere verme así. De hecho, para mí, esto lo está permitiendo Dios… Ya uno con una esclerosis lateral, en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar. No quiero sufrir más. Estoy cansada. Lucho por descansar”, agregó.

