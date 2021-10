Mujer fue perseguida por un delincuente hasta la puerta de su casa en El Bronx

Por apenas unos segundos una mujer de 50 años salvó su vida, cuando un atacante llegó literalmente hasta la puerta de su apartamento en El Bronx (NYC).

Un video divulgado por NYPD capturó el aterrador momento en que la potencial víctima no identificada logró usar la llave para entrar a casa y cerrar la puerta, mientras se observa al sospechoso corriendo por el pasillo. Incluso le tocó el timbre al ver que ella se había puesto a salvo, hasta que finalmente decidió marcharse.

La mujer llegaba a su casa en un edificio de Claremont Village alrededor de las 2 a.m. del 23 de septiembre cuando un acosador la siguió, dijeron las autoridades.

La policía divulgó el video el martes, en procura del sospechoso. Él y la mujer no se conocen y tampoco hubo intercambio de palabra durante el encuentro, según NYPD. No está claro cuál era la intención del delincuente: robar a la mujer y/o agredirla físicamente.