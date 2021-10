Adamari López dice que no le importa. Javier Ceriani afirma que esto es por la supuesta novia de Toni Costa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En Instagram Adamari López compartió un video que ha sorprendido a varios. En la grabación la puertorriqueña aparece con un jumpuir cortito y floreado en amarillo. Pero además en este se le ve saltaron y diciendo “no me importa”.

Junto a la reproducción Adamari López escribió: “Todo lo negativo no me importa”. Encima del video también dejó esta frase: “Cuando hablan de mi sin conocerme”, haciendo alusión que lo que se diga de ella poco le importa, sobre todo si quien o quienes lo dicen no la conocen.

Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, ante la publicación de Adamari, ha señalado que ésta es en reacción a la exclusiva que Chisme No Like lanzó en su programa, en donde exponían a la supuesta nueva novia de Toni Costa, la modelo Evelyn Beltrán. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani)

Sobre Evelyn Beltrán han dicho: “Hoy les presentamos a #EvelynBeltrán, conocida en el bajo mundo como “La Bichota” con quien #ToniCosta ha tenido mucha interacción en redes. La modelo radica en #Texas, lugar donde el ex de #AdamariLópez ya tiene programado ir en diciembre por cuestiones de ‘trabajo’”.

Aquí la publicación de Suelta La Sopa.

Sigue Leyendo:

Adamari López recibió la visita de un ex novio en las instalaciones de Telemundo

Quieren que Adamari López y Jorge Aravena protagonicen telenovela en Telemundo

El público de Hoy Día pregunta: “Qué le ha pasado en la cara a Adamari López”