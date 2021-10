Adamari López salta y dice que no le importan las críticas, y Zuleyka Rivera le responde: “Pareces una niñita”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López le ha dejado un claro mensaje a todos aquellos que hablan sobre ella sin conocerla. Adamari López les dice: “No me importa”. Esto lo hizo con un video en el que aparece bailando y saltando. Son muchos los que han reaccionado a su publicación. Uno de estos fue el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, quien afirmó que esto fue una reacción a la bomba que ellos en Chisme No Like lanzaron al presentar a la supuesta nueva novia de Toni Costa, la modelo Evelyn Beltrán.

Pero más allá de este comentario del periodista argentino, está el jocoso mensaje que le dedicó Zuleyka Rivera. La ex conductora de “Un Nuevo Día” escribió: “Najajajajaja pareces una niñita 👧”. Y es que ese look con el que Adamari López aparece en el video la hace ver extremadamente joven.

Algunos seguidores de Adamari López no entendieron el comentario y por esto el público salió a defenderla, para decir que las palabras de Zuleyka no fueron en mal plan, al contrario: “Zuleyka Rivera es la Miss Universe puertorriqueña, ella se lo está diciendo siendo jocosa con cariño”. Y es que muchos concuerdan en que Adamari López tiene una carita de niña, de ahí que ahora que la conductora está más delgada, son muchos los que dicen que luce casi 20 años más joven.

El resto de famosos que ha comentado la publicación, entre estos Jacky Bracamontes, Rodner Figueroa, y más, apoyan y se divierten con las ocurrencias de la actriz y conductora de televisión. El video con el ahora famoso “No Me Importa”, ya cuenta con más de 160 mil reproducciones.

