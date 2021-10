Adrián Di Monte y Sandra Itzel cada día más cerca de la reconciliación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adrián Di Monte y Sandra Itzel no solo se llevaron el título de ‘Pareja de Oro’ en ‘Así Se Baila’, en esta sexta gala, sino que cada día están más cerca de la reconciliación.

Sin poder contener el llanto, por todo lo que implica este reconocimiento del jurado conformado por Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente, entrevistamos a la pareja de baile que son ex esposo de la vida, quienes en todo momento, sin decirlo directamente, dejaron ver que el amor está tomando más fuerza. ¿De qué manera? Con las miradas, las expresiones corporales y las palabras.

“He guardado mucho las emociones, y no porque sea dramática, sino porque soy muy sensible. Estoy muy orgullosa de nuestro equipo, me siento muy orgullosa del trabajo que hacemos, nos enfrentamos a algo muy difícil que nos pudo dejar fuera de la competencia, y hemos enfrentado el reto, y agarrado al toro por los cuernos… He tenido un gran compañero que me ha cuidado, en el baile, en casa tratando de ponerme hielo, cremas, creo que uno se da cuenta que uno trabaja duro y se esfuerza lo puede lograr”, nos dice en exclusiva Sandy, quien en todo momento intenta contener las lágrimas.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel. Foto: Alex Tamargo/Telemundo

Adrián, quien eligió a la actriz y cantante para ser parte de este reality de Telemundo, tiene un objetivo claro: cuidarla. “Yo estoy contento más que nada por Sandy, porque me da gusto verla feliz… Es muy bonito porque todos lo hicieron súper bien, y es gratificante cuando te salen las cosas bien. Muy contento y agradecidos con los coreógrafos”.

Ser los elegidos como la ‘Pareja de Oro’ tiene un lado que les brindará un descanso, y es que tienen inmunidad para la próxima gala, es decir en la sexta gala ellos no podrán ser calificados por los jueces. Pero por el otro, también se convertirán en miembros del jurado y deberán juzgar a sus compañeros.

“Todos están dando el 100%, vamos a destacar sus virtudes… Crítica constructiva“, nos anticipa Sandra, mientras que Adrián se muestra un poco más preocupado.

“No nos gusta esa posición, es muy incómodo juzgar a nuestros compañeros“, explica y comparte que ya hablaron del tema con las otras dos parejas que estuvieron en esa posición, y tanto Lorenzo Méndez y Jessica Díaz, como Elyfer Torres y Polo Monárrez, les dijeron que es horrible.

Adrián y Sandy también tuvieron unas palabras para Laura Flores y Gabriel Porras, quienes fueron eliminados de la competencia, a quienes aseguran que admiran y de los cuales tienen mucho que aprender.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A ADRIÁN DI MONTE Y SANDRA ITZEL:





NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Laura Flores y Gabriel Porras eliminados de ‘Así Se Baila’

• ‘Así se Baila’: Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez los primeros eliminados

• Gregorio Pernía revela la táctica que utilizó para ser salvado en ‘Así Se Baila