Paul McCartney aclaró quien fue el culpable de la separación de los Beatles

Paul McCartney, el cantante y exintegrante de la banda de rock británica activa durante la década de 1960 ‘The Beatles‘, reveló en una entrevista al programa de BBC Radio 4 ‘This Cultural Life‘, la cual sale al aire el próximo sábado 23 de octubre, toda la culpabilidad que sufrió McCartney por supuestamente haber roto lazos con la agrupación en 1970. Más de una década después, Paul McCartney desmintió todos esas falsas acusaciones y reveló que John Lennon, de hecho, fue quien instigó la división de “The Beatles“.

“Yo no instigé a la división. Ese era nuestro Johnny (John Lennon), expresó Paul McCartney mediante una declaración a Daily Mail en lo que sería un adelanto de su próxima entrevista para el programa ‘This Cultural Life“. Asimismo, Paul McCartney le comentó lo siguiente a John Wilson, quien es periodista y locutor del programa ya antes mencionado. “John Lennon entró en la habitación un día y dijo: ‘Me voy de The Beatles‘, a lo que McCartney respondió: “Es bastante emocionante. Es como un divorcio. Y nos dejó para que recogiéramos los pedazos“, agregó Paul McCartney.

Posteriormente, Paul McCartney comenta que todo este problema que surgió tras las declaraciones de John Lennon se agravaron mucho más cuando el mánager de ‘los Beatles’ en ese entonces, Allen Klein, obligó a los cuatro integrantes de la banda a no decir nada de lo sucedido hasta que Klein pusiera fin a unos acuerdos comerciales. “Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de The Beatles, pero no podíamos simplemente irnos“, relató McCartney.

Paul McCartney, quien actualmente tiene 79 años de edad, explicó que él siempre defendió la idea en que ‘The Beatles’ todavía siguieran vigentes en el ámbito musical, especialmente porque después de solo ocho años juntos compartiendo vestuario con la agrupación, aun creía que podían haber creado “cosas bastante buenas“. “Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara“, insistió el cantante.

Por otra parte, McCartney sostuvo que la decisión de John Lennon en abandonar la banda fue por buscar una justicia social consigo mismo, la cual incluyó el famoso movimiento creado por él y su esposa Yoko Ono llamado “bagism“, el cual trataba de que ambos se metieran en bolsas con el fin de instar a la gente a no juzgar y satirizar los prejuicios y estereotipos de las personas. “Si Lennon no hubiera renunciado, el viaje musical de la banda podría haber sido mucho más largo. Podría haber sido. El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko (Ono). John siempre había querido separarse de la sociedad porque, ya sabes, fue criado por su tía Mimi, que era bastante represiva, por lo que siempre estaba buscando soltarse“, dijo Paul McCartney al programa al programa ‘This Cultural Life‘ sobre su versión del final de ‘The Beatles’.

