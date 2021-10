Nicki Minaj luce cuerpazo y prominentes curvas tras dar a luz a su primer hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Nicki Minaj es una de las celebridades que siempre gusta de presume sus curvas en redes sociales, sin embargo, ahora “se voló la barda” al dejar ver lo bien que luce su anatomía tras dar a luz hace unos pocos meses a su primer hijo, el cual tuvo junto a su pareja Kenneth Petty.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la rapera quiso compartir unas fotos y un video donde aparece posando con peluca rosada, tacones y un ajustado bodysuit amarillo con el que presumió tremendo cuerpazo y prominentes curvas.

“What’s ya name B.O.B. so they callin you BOB? Stop playin n!$&@ you know dat I’m known for the BOB 😛🎀💛💝 playin dress up last week… 📸 by Tae”, se lee en la publicación que tiene más de un millón 514 mil likes y cientos de piropos.

(Desliza para ver el contenido)

Previamente, Nicki Minaj ya había acaparado miradas cuando se dejó admirar sentada en un sillón, usando un ceñido vestido gris que modeló sin sostén y con el que lució sus piernas.

También te puede interesar

Así reaccionó Nicki Minaj al enterarse de que no fue invitada a una fiesta de su propia disquera

Megan Fox posa casi sin ropa junto a Machine Gun Kelly en la edición británica de la revista GQ

La verdad de la supuesta actuación de J Balvin en la boda de unos “millonarios” mexicanos