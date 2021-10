Neoyorquina “celebra” que tendrá su 12do hijo a los 36 años y desempleada, entre videos TikTok y cupones de comidas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Verónica Merritt es una pintora desempleada en Nueva York que, con apenas 36 años, está esperando a su 12do hijo y no planea detenerse allí.

Más conocida por sus 95,700 seguidores de TikTok como Thismadmama, esta neoyorquina del norte del estado también tiene 32,800 aficionados en Instagram. Y por ambas plataformas digitales anunció la noticia compartiendo un video del ultrasonido con sus fanáticos.

“No me digas qué hacer”, subtituló desafiante el clip de TikTok, como si anticipara una serie de comentarios de crítica. Exaltaba además con ironía en Instagram la etiqueta #cheaperbythedozen (“más barato por docena”).

Merritt dice que quiere llegar a la asombrosa cantidad de 17 hijos, y anteriormente declaró al diario The U.S Sun que no usa anticonceptivos porque es “propensa a los coágulos de sangre”.

Radicada en Syracuse, sus 11 hijos tienen edades comprendidas entre los 21 años y los 12 meses. Merritt quedó embarazada por primera vez en 1999, cuando tenía sólo 14 años y apenas estudiaba primer año en la escuela secundaria.

Dio a luz a su hija Victoria antes de casarse con su papá, con quien también tuvo un segundo hijo, Andrew, que ahora tiene 16 años. Ese matrimonio de Merritt no funcionó, pero pronto conoció a otro hombre que comparte su pasión por la procreación.

Merritt y su novio, Marty, de 37 años, tienen nueve hijos juntos: Adam (15), Mara (13), Dash (12), Darla (10), Marvelous (8), Martalya (6), Amelia (4), Delilah (3) y Donovan (1). Y ahora esperan al décimo hijo de él y el 12do de ella.

¿Cómo vive una familia tan grande? El techo está asegurado porque dijo que compraron una casa de nueve habitaciones por solo $20,000 dólares el año pasado y se jactan de que ni siquiera tienen una hipoteca. Pero los comestibles no son baratos y Merritt confiesa que a veces depende de la ayuda del gobierno para mantener alimentados a los niños.

“Por favor, no me odien, pero recibimos asistencia alimentaria. Es temporal hasta que mis ventas de pinturas sean más consistentes “, dijo optimista en una publicación de TikTok.

Un detractor replicó: “Sal de TikTok y cuida de tu cantidad absolutamente innecesaria de niños”. Thismadmama está acostumbrada a tachar comentarios como ese entre sus muchos seguidores en la plataforma. Pero no se deja intimidar y no tiene planes de utilizar métodos anticonceptivos en el futuro, resumió New York Post.