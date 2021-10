Un hombre se robó el cáliz de una iglesia, se arrepiente y lo devuelve en Uber

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Padre, lo siento, estoy arrepentido”, así es como empezó la nota de disculpas de un hombre que robó un valioso cáliz de la iglesia San Juan XXIII de Callao, Perú.



Según se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación del Perú, el hombre nunca imaginó que hubiera una cámara de seguridad y que su imagen, robando el objeto sagrado, fuera a difundirse en varios medios de comunicación.



Fue su hija, una menor de edad, quien se percató de que su padre estaba siendo señalado de “ladrón” y le pidió que devolviera el objeto religioso.



“Padre, lo siento, estoy arrepentido. Tengo una hija y necesitaba. Por favor, no quiero dejarla sola, no me denuncie. Perdóneme, se lo pido de rodillas. Dios me perdone, tenga compasión”, dice la carta del hombre enviada al párroco de la iglesia.



El cáliz robado, de plata y chapado en oro, tiene un valor de más de $ 1,4 mil, razón por la que el Párroco Jorge Eduardo Ramírez de inmediato avisó a las autoridades sobre el robo y como evidencia presentó el video del hurto.



El P. Ramírez temía que el cáliz sagrado fuera a tener un mal uso, una razón más por la que decidió pedir ayuda a los medios de comunicación para difundir la imagen del hombre que había llegado hasta la sacristía y haber escondido el objeto entre sus ropas.



“Ahora tengo que limpiar y consagrar de nuevo el cáliz ya que ha caído en otras manos y los objetos sagrados no se usan de esa manera”, detalló el párroco.



Asimismo, señaló que invitó al ladrón a no seguir por ese camino y siempre pedir antes de robar: “Si su hija está muy enferma, que venga aquí porque las parroquias están para ser caritativas”.

También se ha dado a conocer que el hombre no pudo con la pena y envió el objeto religioso a través de Uber.



Te puede interesar:

Comité asesor apoya refuerzo de vacuna de J&J para todos los adultos en EE.UU.

Vacuna Moderna: Asesores de la FDA votan a favor de recomendar dosis de refuerzo