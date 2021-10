Bombazo en el FC Barcelona: Dani Alves quiere regresar al Camp Nou y jugar con el conjunto catalán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fútbol se está acostumbrando a los “bombazos” en los mercados de fichajes. Luego de que en el mismo periodo de traspasos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se movieran de sus clubes, ya nada puede sorprender. Incluso, no sería descabellado que el FC Barcelona esté tratando de devolver al club a uno de sus máximos ídolos en el último tiempo. Dani Alves podría regresar al Camp Nou.

Según informaciones de Esport 3, recopiladas por el diario AS, el veterano lateral brasileño podría volver a uniformarse con los colores blaugranas. No está de más recordar que el brasileño actualmente se encuentra sin equipo, luego de que rescindiera su contrato con el Sao Paulo de Brasil.

En este sentido, Dani Alves estaría buscando un nuevo club y habría buscado en el baúl de los recuerdos. Incluso, los reportes indican que el lateral le habría dicho a sus agentes que la prioridad en su carrera sería volver al Camp Nou, por lo que Alves le daría una mayor relevancia a una oferta del conjunto catalán. Dani Alves is a free agent at 38, but he’s still there if Barcelona want him back 📞 pic.twitter.com/VVwJYNWpFi— B/R Football (@brfootball) October 16, 2021

Dani Alves tendría una fuerte competencia en el lateral derecho

Evidentemente, el presente del FC Barcelona es otro. Atrás quedaron los momentos de gloria del club en el que Alves sobresalía en la banda derecha. Sin embargo, el veterano defensor de 38 años de edad tendría algo de competencia. Aquel costado estaría cubierto por futbolistas como Sergiño Dest, Óscar Mingueza y Sergi Roberto.

