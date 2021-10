Microblading: lo que tienes que saber antes de hacértelo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las cejas siempre han jugado un papel protagónico en cuanto a la estética femenina se refiere, pero recientemente parece haber crecido la obsesión de llevarlas perfectamente definidas, gracias a un tratamiento cada vez más popular: el microblading .

Esta técnica de tatuaje semipermanente, en la que se va trazando pelo a pelo, ofrece un resultado más natural que los antiguos trabajos que se hacían nuestras madres y abuelas. Sin embargo, si no se realiza de la manera correcta y con un profesional, el resultado podría ser desastrozo.

Para saber qué hay que tomar en cuenta antes de poner esas agujas en nuestro rostro, conversamos con Hibba Kapil, de Hibba Beauty Studios ( http://hibbabeauty.com), quien es especialista en microblading, y esto fue lo que nos dijo.

Investigar al artista: existen estilos diferentes y cada artista tiene el suyo propio. Aunque una persona profesional debería ser capaz de realizar lo que el cliente quiere, siempre hay informarse sobre la persona y el lugar.

“Yo por ejemplo, prefiero el arco medio, lo que llamamos “indian brow”, que es una ceja más gruesa al principio y más delgada al final, y así cada uno tiene su estilo al trabajar”, dice Kapil.

Recomienda que cuando el artista está haciendo el marcado en el rostro, con la forma que tendrá la ceja, el cliente revise bien y le dé su opinión al respecto, sin miedo.

“Mi técnica y medidas pueden decirme algo pero quizás no es del gusto del cliente, por lo que es importante el feedback”.

Llevar ejemplos en fotos del estilo que se desea es también una buena ayuda.

Escoger bien el día: hacerlo un miércoles o jueves, de manera que el fin de semana sirva para quedarse en casa cuando las cejas se están descamando, es su recomendación.

“De manera que no tengas que ir a trabajar o salir en Zoom con cejas que asustan”.

Tampoco deben hacerse , dice, poco antes de un evento importante, sino mínimo unas dos semanas antes o preferiblemente un mes.

Cuidarlas con atención: Un buen resultado es producto de un 50% del trabajo del artista y un 50% del cuidado del cliente, quien debe educarse sobre el procedimiento antes de realizarlo.

“No es mala idea ir a una consulta antes de hacerlo, para tener bien claro cada detalle”, aconseja.

Kapil explica además que el día del procedimiento, luego de aplicar una crema, las cejas no se deben tocar para nada. Al siguiente día, se limpian con una loción suave, ella recomienda Cetaphil, y se aplica una crema especial que en su caso ella provee, y no se deben mojar. El mismo procedimiento se realiza durante cinco días seguidos.

Otras indicaciones es que al lavarse el cabello el champú no debe caer en la zona, al dormir se debe evitar rozar el área. Y no se debe llevar sol directamente, ya que puede afectar el color.

Una muestra del tratamiento del microblading, antes y después. Fotos: Cortesía Hibba Beauty Studios

No funciona para todos: según la experta, las personas con piel grasa no obtienen un buen resultado porque la tinta no se absorbe bien y las cejas se ven borrosas. Igualmente las pieles maduras, entre los 50’s y 60’s, tampoco reaccionan bien al tratamiento, porque no se nota el trazo correcto y terminan con poca claridad.

“Yo recomiendo el microblading para personas que tienen un 50% del vello y quieren rellenar y hacerlas ver más gruesas”, dice.

Hay que esperar cambios: el resultado final se obtiene a los tres meses, por lo que se pasan por diferentes fases y muchas personas se sienten incómodas con los cambios.

“A veces prefiero empezar con un tono más claro, y a las seis semanas, cuando se hace el retoque, colocar un poco más de color, para que el cambio no sea tan brusco”, señala.

No es permanente: el resultado se mantiene por un promedio de un año y luego empieza a borrarse.

La técnica Ombré

Es una técnica más reciente, que ofrece un look más natural y suave. La curación es más exacta en cuanto al tono final que se va a obtener.

Las agujas son un poco más separadas y la tinta es un poco más ligera, y la profundidad es la misma, hasta 4 milímetros.

La parte gruesa se hace con tinta y para la parte final se transiciona a polvo. Luce como que tienes los vellos al principio y maquillaje al final.

Funciona para quienes tienen menos vellos naturalmente o han perdido un 70% de lo que tenían. Para pieles más maduras y grasosas, ya que mantiene mejor el color

El antes y el después de la técnica Ombré. Fotos: Cortesía Hibba Beauty Studios

Hibba Beauty está ubicado en el 448 West Broadway, New York, New York 10012- (212) 260-4321