Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

JUEVES

Global Mode-Omnivores en el Cervantes

El Instituto Cervantes Nueva York está mostrando ‘Global Mode-Omnivores’, una exposición individual de la artista de nuevos medios Eva Davidova. Las instalaciones participativas de realidad mixta, las animaciones digitales y los objetos híbridos de Davidova resaltan las conexiones entre humanos y no humanos en nuestro planeta, utilizando mitos antiguos y tecnología novedosa para abordar los desastres ecológicos y el potencial de acciones alternativas. La muestra también sirve como plataforma para una serie de tentáculos / “sucesos” que tendrán lugar durante la duración de la exposición, poniendo en diálogo obras de tres artistas adicionales. Horario de la galería: Lunes – Viernes: 9:00 am – 7:00 pm, hasta el 10 de noviembre. (211 E 49th St. 10017). Información: https://nyork.cervantes.es/

Cortesía



El autobús de Portillo en Times Square

El famoso Beef Bus de Portillo llegará a Nueva York del 21 al 27 de octubre, desde Times Square hasta Battery Park, y desde Brooklyn hasta Queens. Portillo’s es un restaurante de comida rápida conocido por sus icónicos hot dogs al estilo de Chicago, sándwiches de carne italiana y pasteles de chocolate. A pesar de tener más de 60 ubicaciones en todo el país, todavía no ha llegado a Nueva York, hasta ahora, cuando el enorme Beef Bus de Portillo recorra la Gran Manzana a partir de este jueves 21 de octubre, cuando pasará el día en el corazón de la ciudad, en Times Square, donde estarán repartiendo comida gratis. Desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm. Para información sobre las direcciones y horarios de todas las paradas que hará, visite: https://www.portillos.com/beef-bus-tour-schedule/





_____________________________

VIERNES

2do Festival “The Greater Good” en Pregones

Darrel Alejandro Holnes, Latinx Drawrights Circle y Pregones / PRTT llevarán a cabo el 2do Festival “The Greater Good”, Fundada por el dramaturgo Darrel Alejandro Holnes, la Greater Good Commission ofrece mini-becas a los dramaturgos latinos para que escriban obras de teatro breves, de forma innovadora, que reflejen la época. La misión de la Comisión es ayudar a sostener a los dramaturgos latinos y apoyar sus contribuciones al teatro estadounidense. La segunda entrega del festival arroja luz sobre cinco dramaturgos LGBTQIA + que se identifican con Latinx: Dominic Colón, Lily Gonzales, Tavi Juárez, Phanésia Pharel y Andrew Rincón. Las presentaciones tendrán lugar este viernes a las 7:30 pm, en el Teatro Pregones, ubicado en el 304 West 47th Street, Manhattan. Información: https://pregonesprtt.org/greater-good-2021/



Cuentos en el evento “Tell Me”

Este viernes 22 de octubre, a las 8:00 pm, JJ Franco Productions presentará en su 5ta temporada el proyecto Tell Me (Storytellers) un evento que busca rescatar historias, cuentos, a lo que se le conoce como tradición oral, desde una sala teatral donde varios actores estarán contándolas en español. Gracias al patrocinio de New York City Artist Corps, el evento se realizará en el tradicional Teatro Círculo, ubicado 64 East 4th Street, 3rd Floor. La actividad se hará bajo la dirección de JJ Franco, y entre los artistas que estarán contando historias destacan las actrices colombianas Piedad Castaño, Martha Alzate, la actriz cubana Mirla Pereira y el actor colombiano Jaime Lopez. Además por primera vez, el show tendrá un ”escenario abierto”, para que personas del público que deseen contar una pequeña historia lo puedan hacer. La entrada será gratis, solo deben reservar llamando al número: 929-200-2947.

Cortesía

SÁBADO

De México & Colombia para el Mundo

El United Palace será escenario de una fiesta para dos de las comunidades latinas más grandes de la ciudad, el concierto De México & Colombia para el Mundo, que darán los cantantes Carin León y Jessy Uribe. El cantante mexicano interpretará los temas de su más reciente álbum de estudio titulado “Inédito”, en el que exploró otros géneros e instrumentación fusionados con la esencia de su característico sonido sierreño. Mientras que Uribe pondrá a todos a bailar a ritmo de su tradicional música colombiana, con temas como ‘Dulce Pecado’, con el cual obtuvo más de 200 millones de reproducciones en YouTube,‘Matemos Las Ganas’, ‘Ok’, ‘Repítela’, ‘El Último No’, entre otros. Ambos interpretarán en vivo su éxito a dúo “Resultó Muy Perra’ (Me Dejo Solito). A las 7:00 pm en el 4140 Broadway, New York, NY 10033. Tickets e información en: https://www.ticketmaster.com

Dayramir González y su piano en el Flushing Town Hall

Este sabado a las 7:00 pm, el Flushing Town Hall presentará a Dayramir González & Habana enTRANCé en una actuación híbrida para audiencias presenciales y virtuales. El programa especial titulado “Havana Today, Afro Cuban Jazz,” rinde homenaje a las leyendas Chucho Valdes, Chico O’Farrill, y Chick Corea y contará con Dayramir González al piano, Juan Chiavassa a la batería, Dean Torrey al bajo, y Christian Moraga en percusión.Dayramir González estudió en Berklee College of Music como el primer recipiente nacional cubano de la institución de la prestigiosa Beca Presidencial. Ha ganado tres premios Cubadisco por su álbum debut de 2007, Dayramir & Habana enTRANCé, y Premio Wayne Shorter 2013 al compositor de jazz más destacado. Ha actuado con leyendas como Chucho y Bebo Valdés y ha encabezado conciertos en el Carnegie Hall. Aclamado por la crítica, González ha dejado su huella como compositor, orquestador, director de orquesta y pianista internacional. El Flusing Town Hall está ubicado en el 137-35 Northern Blvd. Flushing, NY 11354. Para tickets e información: www.flushingtownhall.org

Cortesía

Fiesta en el Guggenheim

Únase a Saturday on The House , una fiesta mensual con entrada gratuita organizada por el Museo Guggenheim para celebrar la vitalidad de la ciudad de Nueva York. La famosa institución cultural se toma la calle 88th y la Quinta Avenida con música en vivo, actuaciones, actividades de creación de arte y más. Este sábado, los participantes pueden interactuar con Abandoned Orchestra, una escultura sonora y la actuación del baterista y compositor Zane Rodulfo; y observar a los miembros de Missing Element fusionar la creación musical de beatbox con street dance. Dentro de la icónica espiral del museo, los visitantes están invitados a descubrir exposiciones de obras de dos artistas visionarios, Vasily Kandinsky. Desde las 11:00 am a las 6:00 pm. Para más información, visitar: https://www.guggenheim.org/

Cortesía

MIÉRCOLES 27

José Luis Perales en el Beacon Theater

José Luis Perales regresa a Nueva York con su esperada gira “Baladas para una Bienvenida”; y el próximo 27 de Octubre se presentará en Beacon Theater. Con una larga trayectoria llena de éxitos, el cantautor deleitará al público con temas que forman parte de la iconografía musical del mundo hispano como “El Amor”, “Te Quiero”, “Y Como Es El?, tema que interpretó Marc Anthony en su álbum “Iconos” en el 2010. Además Perales traerá canciones de su más reciente producción discográfica “Mirándote a los Ojos”, celebrando así sus más de 50 años de carrera con 70 conciertos en su agenda. A las 8:00 pm, en el 2124 Broadway 74th St, New York, NY 10023. Información y tickets en: www.ticketmaster.com