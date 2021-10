República Dominicana celebra: Chris Duarte tuvo uno de los mejores debuts en la historia de la NBA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La NBA 2021/22 está en su semana inaugural, y en la segunda jornada el dominicano Chris Duarte debutó con Indiana Pacers, y lo hizo a lo grande: anotó 27 puntos, a los cuales les agregó cinco rebotes. Aunque su equipo perdió (123-122), Duarte rompió varios registros para un novato en su primer partido en la mejor liga de baloncesto del mundo.

El oriundo de Puerto Plata encestó seis triples en nueve intentos y no erró ninguno de los tres lanzamientos libres que intentó en su noche histórica. Los 27 tantos que sumó se convirtieron en la mayor cantidad para un novato que debuta con Indiana en su historia.

◽️ 27 PTS

◽️ 6/9 3-PT FG



Chris Duarte sets the Pacers record for most points in a rookie debut. pic.twitter.com/m305TXes8H — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) October 21, 2021

El escolta de 24 años de edad mostró una altísima efectividad en el lanzamiento. Cabe destacar que muchos que los tiros que intentó fueron bien defendidos por sus rivales, lo cual habla de su capacidad para anotar aún con oposición.

Nos mostró triples de alta factura e incluso canastas en carrera inclinando su cuerpo al costado.

Pacers rookie Chris Duarte was LIGHTS OUT in his NBA debut.🔥🎯 pic.twitter.com/RtzKZj4tTE— House of Highlights (@HoHighlights) October 21, 2021

De más de 4,000 jugadores que han pisado un tabloncillo de la NBA, solo 12 llegaron a anotar más puntos que Chris Duarte en su debut. Aunado a ello, el dominicano se convirtió en el primer novato de los Pacers en sumar +25 puntos, +5 rebotes y +5 triples en juego desde que lo hiciera Jamaal Tinsley en 2002 (StatMuse). Over 4,000 players have played in the NBA games over 75 years.



Only 12 scored more in an NBA debut than Chris Duarte who dropped 27.— Micah Adams (@MicahAdams13) October 21, 2021

Chris Duarte fue seleccionado por los Indiana Pacers en el pasado NBA con el pick 13 en la primera ronda de escogencias. Recibió la confianza para iniciar la temporada como titular y no desentonó: maravilló.