El líder de la pandilla de Haití amenaza con matar a los misioneros estadounidenses secuestrados

El líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo que ha privado de su libertad a 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá ha lanzado una nueva advertencia a través de un video que aparentemente fue grabado el miércoles 20 de octubre.



En la grabación se puede observar a 17 personas arrodilladas, entre ellos a cinco menores, con la cabeza cubierta mientras que el líder de la pandilla exige el rescate de cada uno de ellos o bien, empezarán a matarlos.



“Juro por el trueno que si no obtengo lo que estoy pidiendo pondré una bala en la cabeza de estos estadounidenses”, se escucha decir al líder Wilson Joseph quien viste de traje azul, un sombrero del mismo tono y una gran cruz que le rodea el cuello.



Desde que se supo que los misioneros habían sido secuestrados se habló de un rescate de $ 1 millón por rehén, sin embargo, Estados Unidos reiteró el martes 19 de octubre que no negociaría con los secuestradores, lo que ha llevado nuevamente a la pandilla a lanzar la advertencia.



Ante la filtración del video, un funcionario del Departamento de Estados Unidos señaló que las imágenes que han empezado a circular a través de las redes sociales parecen ser legítimos.



En tanto, ABC News ha dado a conocer que una organización sin fines de lucro con sede en Ohio y liderado por Christian Aid Ministries dijo estar al tanto del video que circula en Facebook y que las personas que aparecen en el video parecían ser los miembros de la pandilla.



“No comentaremos sobre el video hasta que ellos directamente hasta que se aseguré que las declaraciones omitidas no podrán en peligro la liberación, así como la seguridad y bienestar de los rehenes”, dijo Christian.



El líder de la pandilla, Wilson Joseph, no sólo amenazó con matar a los secuestrados, sino que lanzó una dura advertencia al primer ministro Ariel Henrry, así como al jefe de la policía nacional de Haití.



“Ustedes me hacen llorar. Lloro agua, pero voy a hacerlos llorar sangre”, dijo Joseph frente a varios ataúdes abiertos en el que aparentemente hay varios miembros de su banda asesinados recientemente.



Misioneros secuestrados



Los misioneros son miembros de la organización Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, que celebró una conferencia de prensa antes de que alguien publicara el video del líder de la pandilla, entre los rehenes hay cinco niños y doce adultos.



Desde el día de su secuestro, el ministro Ariel Henrry ha dicho que ha tenido una constante comunicación con la pandilla, pero ellos son claros, quieren $17 millones de dólares.



