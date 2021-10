Exclusiva

Los famosos que participan en ‘Así Se Baila’ reaccionan a la renuncia de David Chocarro y Carolina Laursen… Sí, es que además del beso que le dio Lorenzo Méndez a Jessica Díaz, la sorpresa de la séptima gala fue la decisión de la pareja de actores.

Los talentos concursantes, que se convirtieron en una familia de amigos, tomaron la decisión de Carolina y David con asombro, tristeza, impotencia y algunas lágrimas.

Al finalizar la gala hablamos con Luna y Gregorio Pernía; Adrián Di Monte y Sandra Itzel; Samadhi y Adriano Zendejas; Lorenzo y Jessica; Jennifer Peña y Obie Bermúdez; y Elyfer Torres y Polo Monárrez, para que nos contaran qué sientes con este revés en la competencia.

Lorenzo Méndez y Jessica Díaz. Foto:Telemundo/Alex Tamargo

“Se van por la bandera de la familia, y mis respeto por ellos, un gran corazón, les mandamos las bendiciones del mundo, los queremos”, Jessica Díaz y Lorenzo Méndez.

Gregorio y Luna Pernía. Foto:Telemundo/Alex Tamargo

“Me da mucha tristeza, son dos compañeros que les tengo aprecio, me gusta mucho como se expresan, me da mucho pesar. Desde principio quisimos armar una familia, y ellos son parte de esta familia. Va a quedar un vacío”, Luna y Gregorio Pernía.

Elyfer Torres y Polo Monárrez. Foto:Telemundo/Alex Tamargo

“Han sido grandes amigos, somos dos mujeres enamoradas del arte, feministas, duele un montón sobre todo porque fue una decisión muy difícil para ellos, era una de las parejas más cañonas… Son de estas personas que hacían que todos estuviéramos más unidos. Nada ni nadie va a detenerme para que logre mi sueños, pero cuando tu estabilidad emocional, personal, en pareja y en familia se está viendo afectada, no hay anda ni nadie que impida que tengas que ir hacia ello. Están tomando la decisión correcta, pero sí va a ser una lástima”, Elyfer Torres y Polo Mónarrez.

Jennifer Peña y Obie Bermúdez. Foto:Telemundo/Alex Tamargo

“La salida de David y Carolina la entiendo en el sentido de que si somos padres tenemos esa responsabilidad, ese sentimiento de estar la semana sin nuestros hijos, y sabiendo que ellos también necesitan verlos más. Entiendo el sentimiento, y estoy de acuerdo con esa parte, pero no con la que se vayan, ellos son un equipo fuerte, son nuestra competencia, no solo porque bailan brutal, sino porque tienen ese sentimiento a la familia, estamos como en el mismo bote, entonces me entristece un poco, pero igual entendemos, y le deseamos solo cosas lindas, y agradecidos que tenemos otro par de amigos”, Jennifer Peña y Obie Bermúdez.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel. Foto:Telemundo/Alex Tamargo

“Es la salida que más nos ha dolido, ellos se tuvieron que ir, no los sacaron del programa. Los admiramos, los queremos, nos duele que se vayan siendo tan buenos. Cuando pasó lo de mi esguince ellos estaban ahí, me apoyaron desde el primer momento, que lamentable que se tengan que ir por otras cuestiones, pero entiendo que las emociones familiares. Yo lo único que quiero es que sean felices”, Sandra Itzel y Adrián Di Monte.

Samadhi y Adriano Zendejas. Foto:Telemundo/Alex Tamargo

“Es de suma importancia porque están hablando de la familia, y creo que eso es algo que todas las familias tenemos que tener como prioridad. Es una pérdida que nos duele muchísimo porque los consideramos nuestros amigos. Va a ser un proceso difícil estar en backstage y que ellos no estén”, Samadhi y Adriano Zandejas.

MIRA AQUÍ EL VIDEO CON TODAS LAS REACCIONES:

