En Chisme No Like, Javier Ceriani dice que la producción de El Gordo y la Flaca prenderá fuego por nuevo escándalo

La situación de El Gordo y la Flaca se complica ante la vista del público. Hoy dio inicio el juicio en contra de Enrique Albis, ex productor del famoso programa de Univision, por delitos de agresión sexual. Hay que recordar que esto ha llegado a estas instancias judiciales gracias al programa Chisme No Like, que fue el medio que le dio voz a las denunciantes.

A raíz de este señalamiento el mundo del entretenimiento supo de varias actrices y modelos que habían sido acosadas por Albis, cuando éste les realizaba un casting para trabajar en el programa de Univision. A esto Javier Ceriani lo llama el “Me Too Latino”. Y lleva meses haciendo un llamado de unidad para que las denuncias no cesen. El argentino pide que se haga justicia, caiga quien caiga.

Hay que destacar que Raúl de Molina también ha sido señalado. Razón por la cual muchos cuestionan su continuidad en el programa de Univision. La periodista venezolana Enlai Li Acevedo, para La Opinión de Los Ángeles, planteó la pregunta a raíz de las investigaciones expuestas por el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Fue en el mes de abril, del presente año, que el nombre del conductor se vio embarrado cuando la cantante Virggi López lo señaló por aparentemente haberla tocado cuando fue invitada al programa, hace 15 años. Fue en Chisme No Like en donde Virggi dio las declaraciones destapando su realidad. Pero aparentemente nada ocurrió después de esto, al menos no de momento ni de manera evidente.

En Chisme No Like esto fue lo que dijo Virggi López: “Me quedo en bikini, entro al jacuzzi y yo inocente… porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo y resultó que el hombre empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas”.

Pero además de estas bombas parece que Javier Ceriani está detrás de otra investigación y no piensa descansar, ya que afirmó que al parecer ha habido enriquecimiento en el programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, y no enriquecimiento por el salario que les corresponde como empleados, sino por regalos.

Sobre lo anterior Javier Ceriani fue claro en Chisme No Like y aseveró: “Todos los que trabajan en El Gordo y la Flaca son millonarios. ¿Cómo hicieron dinero con un sueldo de productor? Todos reciben regalos; hay muchas cosas ahí que algún día como sacamos lo de Albis podemos sacar esto. Le damos el chance de que se vayan antes, pero si un día se saca la caja de Pandora… La misma Jenni confesó que le daba regalos a los productores de El Gordo y la Flaca con lapiceros de $500″.

Pero el conductor argentino no se quedó solo con decir esto, sino que además lanzo un advertencia señalando: “Cuidado, porque el día que se destape: quién cobró, quién se enriqueció en ese programa sin permiso, porque tienen que enriquecerse con el sueldo no con los regalos, se va a prender fuego esa producción. Los quiero. Hasta mañana. No se olviden de bailar, de bailar, de bailar“.

