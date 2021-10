Divulgan imágenes de los tres menores que habrían matado a balazos a joven latina en Chicago cuando estaba sentada en auto frente a su casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Departamento de Policía de Chicago divulgó un nuevo video que muestra a los tres sospechosos de matar a balazos a Melissa de la Garza, de 18 años, el mes pasado.

Los detectives de ese departamento esperan que las imágenes ayuden a identificar a los presuntos asesinos de la joven hispana.

Eran, aproximadamente, las 8:30 p.m. del 25 de septiembre cuando De la Garza, graduada de Solorio High School, estaba sentada dentro de un vehículo estacionado en el bloque 5400 de South Avers, en el vecindario West Elsdon. De repente, un sujeto se le aproximó y le disparó.

La muchacha sufrió múltiples heridas en el torso y fue trasladada de emergencia a Mount Sinai en condición crítica. Posteriormente, falleció.

Las autoridades no han establecido el móvil del crimen.

En las imágenes de cámaras de seguridad, se ve a los tres presuntos atacantes, dos de ellos con abrigos que le cubren la cabeza, caminando tranquilamente por una acera hasta llegar a la esquina de una avenida. En un punto, los sospechosos, de aspecto adolescente, se detienen y conversan. Dos llevan mascarillas y uno un pañuelo como cubrebocas.

A Jose de la Garza, padre de la víctima, la manera en que su hija murió no le hace sentido.

“Que alguien venga y te quite la vida sin ninguna razón, a mí no me hace sentido”, indicó el hombre según citado por NBC 5.

“Yo quiero decir que las familias a las que pertenezcan estos chicos, hagan lo correcto y entréguenlos”, pidió el padre en declaraciones que reseñó la cadena FOX 32. “Déjenlos que enfrenten los cargos sin mayor sufrimiento hacia sus propias familias. Estos chicos viven con alguien. Ellos tienen un papá y una mamá. Alguien se encarga de estos chicos”, emplazó.

Poco antes de que fuera acribillada, la joven conversó con su hermana por FaceTime y le dijo que había comprado su disfraz de Halloween.

“Ella se veía tan feliz en esa llamada de FaceTime y luego dijo, ‘ok, te voy a dejar comer, adiós. Te quiero, Isabel’, y esa fue la última vez que pude hablar con mi hermana por cámara”, recordó.

Melissa fue la única fémina luchadora profesional en graduarse de la referida secundaria.La muchacha había sido aceptada con una beca en School of the Art Institute of Chicago para estudiar su otra pasión: las artes.

