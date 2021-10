Esto dijo Jeni de la Vega sobre los malos comentarios que le ponen en redes sociales por sus fotos sexys

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Jeni de la Vega, ex participante del programa ‘Enamorándonos’, no le importa lo que hablen de ella ni los malos comentarios que le ponen en redes sociales por sus fotos sexys, pues todo se le resbala.

La conductora compartió en entrevista que ella siempre ha sido así, por lo que desde que es famosa nada de eso le ha afectado.

“Yo siempre he sido una persona que no me importa lo que los demás piensen, eso es un punto a favor mío, todos tienen derecho a opinar, pero no es mi realidad, como yo estoy consciente de mi realidad y todo lo que me ha escuchado, eso ha sido claro para mí.

“Lo que los demás opinen no es mi realidad, yo les puedo decir hay mucha gente que ataca, pero al final es gente que ni me conoce, entonces no debe afectarme a mí, lo que uno expresa es lo que uno tiene, a lo mejor es porque tienen resentimiento, me dan lástima, pero esa gente no es feliz“, dijo.

La influencer comenzó a grabar un nuevo show de televisión para MVS el cual es completamente grupero, hace unos meses grabó una película de terror y acaba de lanzar una línea de lencería, por lo que tiene muchos proyectos.

“Yo he compartido con todos (gruperos), de los que ya son de trayectoria amplia, hasta desde los que van empezando, en este programa habrá musicales, habrá de todo tipo, estarán Huarachín y Huarachón y es algo más relajado, para conocer al artista más como persona, algo más íntimo”, agregó.

ASÍ LO DIJO

“Acabo de grabar una película, no puedo decir mucho, es una película de terror y lancé mi línea de lencería, yo trato de empoderar a la mujer, la lencería es de todo tipo de mujer desde la más chica hasta plus size“.