Día de los Muertos no es lo mismo que Halloween

El Día de los Muertos y Halloween parecen y suenan como celebraciones similares.

Ambas incluyen disfraces, esqueletos y la cultura de la muerte.

Sin embargo, existen grandes diferencias.

El Día de los Muertos es una tradición Mexicana que se celebra el 1 y 2 de noviembre para honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos. Se festeja con visitas al cementerio donde hay bailes, altares decorados con fotos, alimentos y bebidas favoritas del fallecido. Se utilizan durante las procesiones, para “ayudar” a los fallecidos a encontrar sus hogares. Estas festividades coinciden al mismo tiempo que millones de mariposas Monarca regresan a sus santuarios en el estado mexicano de Michoacán. Los Aztecas creían que las monarcas llevaban los espíritus de sus antepasados fallecidos.

Sin embargo, el Día de los Muertos no tiene nada que ver con las tradiciones de Halloween, como vestirse de Drácula y tocar puertas en las casas para pedir dulces.

Nací y crecí en la frontera del sur de Texas y México y aprecio profundamente las dos culturas. Sin embargo, jamás me gustó la idea de celebrar el Día de los Muertos. No me cabía en la cabeza limpiar eso de limpiar tumbas en el cementerio o crear un altar en mi casa con fotos de mis abuelos fallecidos. Mucho menos, el rodear un altar con mole, enchiladas y tequila.

¿Por qué me sentía así?

Con los años comprendí que era mi terror hablar sobre la muerte.

No fue hasta que mis padres llegaron a la vejez, que pude hacerlo.

Las pláticas sobre los cuidados para el fin de vida, no es un tema preferido entre nuestra gente Latina. Irónicamente, los Hispanos somos la comunidad con los índices más altos de enfermedades potencialmente mortales, como la diabetes y la hipertensión arterial. También somos los menos propensos a completar directivas anticipadas, o de platicar con nuestros seres queridos bajo cuales circunstancias, si es que existen, deseamos recibir intervenciones médicas para prolongar la vida o el proceso de nuestra muerte.

Estas disparidades sobre el uso de la planificación de cuidados de salud para el fin de vida, impactan de manera desproporcionada a nuestra gente. Sin embargo, lo que sí podemos controlar, es platicar con nuestros seres queridos y médicos, sí deseamos o no, que nos mantengan con vida con tratamientos agresivos en el caso de encontrarnos demasiado enfermos para poder hablar por nosotros mismos.

Han pasado casi 15 años desde la muerte de mi hermano y de mis padres. Aunque aún me duele recordar estas pérdidas consecutivas durante un período de cuatro años, me satisface decir lo siguiente:

Gracias a las pláticas previas para el fin de vida que tuvimos con mi hermano y con mis papás, ellos no estuvieron conectados a tubos, catéteres y aparatos que sólo hubieran prolongado su sufrimiento. No fueron revividos cuando su corazón dejó de latir. Incluso, hasta tuvimos rosas blancas en el funeral de mi apá y mi amá, en lugar de los claveles que tanto aborrecía mi amá.

Mientras me preparo para terminar otro año más sin los patriarcas de la familia González, me llena de satisfacción saber que mis hermanos y yo honramos sus últimos deseos, especialmente mientras preparo un altar en su memoria, para el Día de los Muertos.

Patricia A. González-Portillo es una ex periodista de The Brownsville [Texas] Herald, La Opinión [Los Ángeles] y The [Riverside, CA] Press-Enterprise. Actualmente, es directora nacional de medios latinos para Compassion & Choices, la organización sin fines de lucro que ofrece consultas bilingües gratuitas y herramientas en línea, para educar a las personas sobre las opciones de cuidados de salud para el fin de vida. Visitar: CompassionAndChoices.org.