Rubén Díaz Jr.: “En la Alcaldía de Eric Adams habrá latinos en cargos de influencia”

El próximo martes 2 de noviembre son las elecciones generales en la ciudad de Nueva York, y Eric Adams luce como el eventual ganador de los comicios por la Alcaldía. Y aunque todavía es prematuro hablar de quienes serían los funcionarios que nombrará para que formen parte de su Administración a partir del 1 de enero, cuando tras confirmarse su triunfo en las urnas asuma el poder de la Gran Manzana, uno de los nombres que suena con fuerza para ocupar una alta posición en el nuevo Gobierno es el actual presidente del condado de El Bronx Ruben Díaz Jr.

El líder político hispano de Nueva York, quien ha sido parte vital en la campaña de Adams para convertirse en el sucesor de Bill de Blasio y fue una pieza fundamental en su triunfo en las elecciones primarias de junio, aseguró en una entrevista co El Diario que los hispanos jugarán un rol preponderante en la próxima Alcaldía.

Díaz Jr., quien conoce de cerca a Adams desde hace muchos años y con quien compartió a nivel legislativo cuando ambos fueron voces fuertes en Albany, manifestó que aunque por ahora no sabe si él será o no parte del grupo de consejeros y vicealcaldes de Adams, está plenamente convencido de que habrá varios latinos en posiciones de liderazgo que le hablen de cerca a los oídos del eventual próximo Alcalde.

Pese a su confianza en Adams, quien es actualmente el presidente del condado de Brookly, Díaz Jr. insistió en que es necesario que los líderes hispanos de la Ciudad presenten opciones de candidatos a diferentes cargos y niveles para que se consideren, y que el poder que los hispanos muestren en las urnas sea usado también para exigir que haya voces representativas de la comunidad latina que marquen una diferencia.

¿Usted cree que los hispanos tendrán roles significativos en posiciones de poder en la Alcaldía de Eric Adams?

“Creo y pienso que Eric Adams le va a dar altísima prioridad a nuestra comunidad, porque reconoce la importancia de los latinos, no solo como candidato sino como servidor público. Él ha enseñado que puede trabajar con los latinos. Cuando era capellán del Departamento de Policía, él fue el que fundó el Grupo 100 Black Law Enforcement Who Care, y con la asociación de oficiales latinos, y Antony Miranda, pudieron colaborar juntos para que se le diera respeto, no solo a los policías afroamericanos, sino a los latinos también. Y como candidato él no tiene pepitas en la lengua y ha dicho que no pudo ganar si no fuera por El Bronx y por el apoyo de líderes latinos como Ydanis Rodríguez y este servidor y por el voto latino. Así que creo plenamente que los hispanos estarán en su administración”.

¿Será posible ver a un funcionario latino en un cargo de vicealcalde que pueda ser vital en su Administración?

“La corta respuesta es absolutamente sí. Cien por ciento. (En la Alcaldía de Eric Adams) habrá latinos en cargos de influencia. La larga es que la comunidad latina tiene mérito cuando se siente en su Gobierno y esperamos que esta vez sea tomada en cuenta, porque fueron muchos los políticos que han tenido apoyo nuestro y nos han prometido cosas y nunca cumplen con esa promesa. Tenemos que esperar a ver qué pesa, pero tengo plena confianza en él, porque cuando apoyé a Eric Adams no lo hice solamente de amistad, por conocerlo, sino por su récord, y tras entrevistar a los otros que corrieron en las primarias. Lo hice con el peso de la comunidad latina encima de mí, sabiendo completamente que necesitamos una persona que cuando gane cumpla esas promesas. Y me dio esa confianza y por eso lo apoyé”.

¿Usted va a estar en su Administración?

“Públicamente él lo dice: ‘sin El Bronx, sin Rubén Díaz Jr. no podía ganar’. De que yo vaya a trabajar con la Administración hemos tenido ciertas conversaciones y sé que hay muchos rumores, pero esa es una decisión que voy a tomar con mi familia. Pero abiertamente él ha dicho que él quiere reconocer y respetar las opiniones y consejos de Rubén Díaz Junior”.

A pesar del compromiso manifestado por Adams hacia los latinos, ¿cree que es necesario que se le exija que nombre en altas posiciones a líderes hispanos?

“Sí y sí. Creo que vamos a tener una persona a ese nivel, pero también no perdemos nada exigiendo que lo haga. No nos vamos a bajar ahora y a irnos de vacaciones. Pero exigir se hace de una forma donde también, honestamente, como comunidad debemos ofrecerle no solamente a una persona, sino a un sinnúmero de talentos intelectuales que hay en nuestra comunidad. Tenemos que identificarlos y como líderes, ofrecerlos. Necesitamos hacer nuestra parte, no solo decir: ¿Oye, qué vas a hacer por nosotros?… La pregunta no es si él va a nombrar a latinos, sino que proactivamente debemos decirle: ‘esto es lo que queremos de ti, y estas son las personas que queremos que sean consideradas para tal y tal posición'”.

¿Y dentro de ese grupo de posibles latinos talentosos e influyentes que pudieran formar parte de la Administración Adams a quienes ve usted?

“No quiero nombrar tantos, pero por ejemplo, personas como Ydanis Rodríguez. Otros como Rose Rodríguez, que trabaja para la gobernadora Hochul y ha enseñado talento para crear trabajos y que desde el Departamento de Trabajo del Estado ha ayudado a reducir el desempleo en El Bronx en los últimos 10 años. De mi parte, yo voy a seguir dando consejo a Eric Adams, puede ser adentro de la Administración, o afuera de la Administración, pero una persona no es suficiente”.