Salma Hayek revela por qué su hija ya casi no aparece en su cuenta de Instagram

Hace un tiempo la primogénita de Gwyneth Paltrow le reprochó públicamente a su madre que hubiera compartido una foto suya en su popular cuenta de Instagram, sin importar que en la imagen apenas pudiera reconocérsela, recordándole en la sección de comentarios que ambas habían acordado que le pediría permiso antes de hacer algo así.

La joven Apple no es el único retoño de una celebridad que quiere limitar su exposición en las redes sociales de sus padres. La única hija de Salma Hayek con su esposo François Henri Pinault tampoco se siente nada cómoda con la atención mediática que recibe debido a la fama de la mexicana, que se suma además a su notoriedad como una de las futuras herederas de uno de los grandes imperios de la industria de la moda a través de su familia paterna.

De hecho, los seguidores de la actriz se habrán dado cuenta de que en los últimos tiempos Salma ha dejado de incluirla en sus publicaciones con la misma frecuencia que antes y hay una explicación muy sencilla para ello.

“No está muy enterada de mi fama. Para ella, el hecho de que yo sea una figura pública me recuerda que no tiene que significar que ella, su vida, lo que le gusta, cómo es, tenga que ser público“, ha explicado ahora la intérprete en una entrevista a la revista People en español. “Por eso no hay muchas fotos suyas actuales“.

Sin embargo, Valentina sí se animó a acompañar recientemente a su madre en la premiere de su última película ‘The Eternals’ y ha mostrado cierto interés en seguir sus pasos en el mundo del cine, como demostró al doblar una de las películas de animación producidas por Salma. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Trato de ser muy respetuosa, no solo de su privacidad, sino de quien es ella y en quien se transforma“, ha añadido Salma acerca de la forma en que maneja su perfil público y el derecho a la intimidad de Valentina.