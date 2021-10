Gobierno de Biden estudia pagar cientos de miles de dólares a familias migrantes separadas en la frontera por Trump

El gobierno del presidente Joe Biden está considerando la posibilidad de realizar pagos a los inmigrantes que fueron separados de sus familias en la frontera bajo la administración del ex presidente Trump, según un informe del Wall Street Journal.

El reporte, basado en comentarios de “personas familiarizadas con el asunto”, establece que se podrían emitir pagos de “alrededor de $450,000 dólares por persona en compensación” a los inmigrantes afectados por la política migratoria de tolerancia cero de Trump, en un esfuerzo “por resolver las demandas presentadas en su nombre de padres e hijos que dicen que el gobierno los sometió a un trauma psicológico duradero”.

El WSJ destacó que los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos están “considerando pagos que podrían ascender a cerca de $1 millón de dólares por familia”, aunque los montos de los pagos finales podrían cambiar ya que algunas “familias probablemente obtendrían pagos más pequeños, dependiendo de sus circunstancias”.

Las fuentes también le dijeron al diario que alrededor de 940 reclamos han sido presentados por familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera. En 2018 la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que “al menos 2,654 niños inmigrantes fueron separados de sus padres o cuidadores” bajo las políticas de inmigración de Trump, citando cifras proporcionadas por el gobierno.

The New York Times también informó sobre esta posibilidad, ayer. “Las familias migrantes separadas en la frontera de Estados Unidos bajo la política de “tolerancia cero” de Donald Trump pueden ser elegibles para recibir una compensación, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Algunos podrían obtener hasta $450,000 dólares por cada miembro afectado, pero las negociaciones están en curso”.