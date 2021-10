Robo armado a anciano en silla de ruedas dentro de elevador de su edificio en East Village, Nueva York

NYPD está buscando a un hombre captado en un video de vigilancia presuntamente robando a un anciano de 80 años en silla de ruedas, dentro de un ascensor residencial en el East Village de Manhattan ayer por la tarde.

Según las autoridades, la víctima fue atacada en un edificio de apartamentos cerca de Avenue C y East 12th Street, cuando un hombre le pidió un cigarrillo. Luego siguió a la víctima al vestíbulo del edificio y al ascensor.

Las imágenes de vigilancia muestran al sospechoso sacando un cortador de cajas y supuestamente exigiendo dinero a la víctima, que estaba sentada en un andador con ruedas. Luego le registró los bolsillos y le sacó $60 dólares antes de salir del ascensor, informó Fox News.

El sospechoso fue descrito como un hombre de piel oscura, de aproximadamente 30 a 40 años; fue visto por última vez con una gorra de béisbol Under Armour rojo oscuro, ropa del mismo color, chaqueta y guantes negros.