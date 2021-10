Restaurantes en NYC se suman a la campaña de salarios justos y ya pagan $15 a trabajadores de propinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La campaña ‘One Fair Wage’ lleva años luchando a nivel nacional para que el salario mínimo de millones de trabajadores se eleve a $15 la hora. Y aunque Nueva York está a la vanguardia en ese camino, todavía unos 200,000 empleados de industrias como los restaurantes y otros negocios, donde se reciben propinas, no gana el mínimo por parte de los empleadores, sino apenas $10 o incluso menos.

Por ello desde diferentes flancos, líderes, activistas, políticos y ahora los propios dueños de restaurantes, están uniendo fuerzas para que en Nueva York se ponga fin a la práctica de pagar a trabajadores sueldos por debajo del salario mínimo, sin importar si reciben gratificaciones extra.

“Estamos dando una pelea fuerte para que en Nueva York se haga justicia con unos 200,000 trabajadores que devengan propinas y que no sigan recibiendo un salario por debajo del mínimo oficial, pues aquí hay una industria muy grande de restaurantes pero Nueva York es uno de los 43 estados que todavía tiene un salario por debajo del mínimo para quienes reciben propinas”, aseguró Saru Jayaraman, de la campaña ‘One Fair Wage’.

“En otros estados como California, Oregón y Montana, los trabajadores de restaurantes ganan $15 más las propinas y eso no solo los ha ayudado a ellos, sino también a la economía y a los pequeños negocios”, agregó.

La activista mencionó además que en medio de la problemática que están enfrentando cientos de restaurantes en Nueva York para conseguir personal tras la pandemia del COVID, hacer que los empleados de propinas, como meseros, ayudantes, corredores de comida y baristas ganen el mínimo, igual que todos los trabajadores del estado, ayudará a motivar el flujo laboral.

“Hay restaurantes que están aumentando el mínimo, porque nadie quiere trabajar por menos, y si lo hacen, son solo unos, lo que ha resultado muy difícil para que los negocios se mantengan en pie”, agregó la abogada, quien reveló que en medio de esa crisis de falta de trabajadores, en los cinco condados de la Gran Manzana ya hay unos 300 restaurantes que decidieron adelantarse y pagar $15 a trabajadores de propinas para atraer fuerza laboral.

“Lo hago por pura necesidad”

Tal es el caso de Alfonso Zhicay, dueño del restaurante Casa del Chef Bistro en Woodside, en Queens, quien desde hace varios meses optó por pagarle no $10, como exige la ley actual, sino $15 la hora a quienes trabajan como meseros y ‘busboys’.

El ecuatoriano, sin pelos en la lengua, asegura que aumentó el pago del mínimo a sus meseros porque vio que no tenía otra opción si quería que su negocio tuviera personal para atender a los clientes.

“Mi respuesta corta y directa sobre por qué estoy pagando $15 a quienes ganan propinas, así la ley diga que puedo pagarles menos, es por pura necesidad. Hemos perdido gente que quiera trabajar en este negocio. Hay gente que se ha retirado del oficio de mesero y otras labores, y creo que pagándoles más, puedo tener mi restaurante abierto y de paso ayudar también a reducir la injusticia y motivar la igualdad”.

Pero Zhicay, quien es el chef de su propio restaurante, va más allá y dice que espera ver el día en que el tema de las propinas se maneje con mayor equidad y no solamente se quede entre los que atienden las mesas, sino que reparta de manera igualitaria entre todos los trabajadores del lugar, pues así como los meseros prestan un servicio, los cocineros y lavaplatos también hacen parte de la experiencia de una buena comida.

“Yo trabajé 16 años siendo sous-chef, atrás en la cocina, y buscaba que se regulara la igualdad, porque en la cocina trabajamos 12 y 14 horas diarias. Es el trabajo más duro que hay y mientras a mí me pagaban $400 la semana, un mesero, por hablar inglés, se sacaba con propinas $400 en una noche, lo que para mí es una injusticia bárbara”, comentó el ecuatoriano.

“Como dueño ahora entiendo que los dueños de donde yo trabajaba, no podían pagarme más, porque los salarios salen de lo que se vende, y a veces son sitios pequeños que no pueden pagar más que el mínimo, pero entendí que las propinas sí pueden y deben compartirse entre todos los del restaurante por igual, aunque sé que al principio va a ser duro que quienes estaban acostumbrados a coger su propina y llevársela toda, quizá no van a querer, y tomarán la decisión de irse y optar por otros oficios, pero también vendrá otra gente que cambie esa cultura”, acotó.

Saru Jayaraman, de la campaña “One Fair Wage” y Alfonso Zhicay, dueño del restaurante Casa del Chef Bistro

Propuesta de ley para repartir las propinas

Y precisamente tratando de empujar cambios en la cultura de la distribución de las propinas, y buscando que por ley se pague a todos en los restaurantes el mínimo, la asambleísta Catalina Cruz está impulsando un proyecto legislativo que busca acabar con la diferencia salarial y pagarle al menos $15 a todos los trabajadores de restaurantes que dependen de gratificaciones de los clientes. De paso, ordenar que esos ingresos se dividan entre todos los trabajadores de los restaurantes y no solo entre los que atienden el piso.

“No es que vayamos a aumentar el salario, sino que queremos poner el salario donde siempre debió haber estado. La propina es algo extra, que se da por un buen servicio, no es un sueldo. No le queremos quitar la ganancia a los restaurante o pasarnos de listos, sino que queremos que todos reciban lo justo”, aseguró la política de Queens.

Cruz explicó que el punto de compartir las propinas “busca por otro lado crear un sistema justo, pues actualmente las únicas personas que se benefician de propinas son meseros, bartenders y ayudantes, pero no es justo, porque cuando alguien come algo, hay otras personas atrás en la cocina que logran que ese plato llegue a la mesa. Por eso el proyecto de ley busca una división equitativa de esas propinas”.

La asambleísta Cruz explicó que aunque esos cambios requerirán acciones legislativas a partir de la próxima sesión, que inicia en enero, la actual gobernadora Kathy Hochul pudiera emitir una orden ejecutiva desde ya para que los cambios empiecen a verse en el sistema de pagos de los restaurantes, y luego se formalice como ley.

“Veo opciones de que eso pase, porque le hemos visto muy buena voluntad a la Administración Hochul de hablar sobre el tema, que es el primer paso. Nosotros hemos sostenido reuniones muy fructíferas y esperamos que esto se mueva durante la próxima sesión legislativa, porque entendemos la necesidad de tener un sistema que no solo le de el pan de cada día a los dueños, sino que logre que a los trabajadores se les trate con respeto, igualdad y dignidad”, agregó la política.

La asambleísta Jessica González-Rojas, otras de las promotoras del proyecto de ley, se mostró confiada en que la iniciativa sobre el pago de empleados de propinas, que afecta a unos 50,000 negocios en todo el estado, vea frutos pronto, y aprovechó para pedir a la gobernadora Hochul que mueva el tema con acción ejecutivas inmediatas.

“Como ley tenemos que esperar a las sesiones de enero, porque La Legislación está actualmente en un comité con mucho apoyo, pero instamos a la gobernadora Hochul a hacer una acción ejecutiva para que se empiece a implementar el pago de $15 para todos pronto”, dijo la política latina, durante un tour que realizó por varios restaurantes de Queens, en negocios donde los dueños ya están pagando el mínimo a quienes reciben “tips”.

González-Rojas enfatizó: “Ya con la legislación sería hacerlo para que sea permanente y codificarlo y buscar que se comparta la propina entre todos, porque muchas veces vemos que las personas en las cocinas son las que más sufren, las que trabajan más duro y no reciben nada de esas propinas”.

“Es un acto de justicia”

Dudley Stewart, propietario del restaurante The Queensboro, de la Avenida Northern Boulevard, en Queens, quien ya ha empezado también a aumentar el salario a sus 16 meseros y trabajadores de propinas paulatinamente, con la meta de que a fin de año llegue a $15 para todos, defendió la idea de un pago mayor, como un acto de justicia.

“La idea de aumentar ese salario es algo urgente, porque hemos visto que la gente que trabaja más, es la que gana menos y este es un paso para dar un poquito de dignidad y recompensarles por el trabajo y el esfuerzo que hacen, por lo que esperamos que otros restaurantes se apunten, y entre todos lleguemos a que todos los restaurantes den un salario digno”, dijo el empresario, advirtiendo que no es fácil dar ese paso, pero que tampoco empobrecerá a los negocios.

“Admito que hemos tenido que hacer sacrificios, pues aumentar el salario afecta a todo el mundo, sea un dueño rico o humilde y es algo que va a impactar, así que sí pensábamos comprar un mega yate este año, pues tendremos que esperar un par de años para llegar a ese punto por un asunto de justicia”, concluyó Stewart.

La Administración Hochul confirmó que está analizando la manera en que el Estado puede promover un cambio que beneficie a los trabajadores.

“La gobernadora Hochul reconoce las contribuciones y los sacrificios que hicieron los trabajadores de la industria de servicios durante la pandemia y está revisando cuidadosamente las mejores formas de brindar apoyo”, aseguró un vocero de la Gobernación.

Cifras de trabajadores de restaurantes de propinas: