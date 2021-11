‘Nuestra Belleza Latina’: Llanto, sorpresas y regaños es la sexta gala

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Llanto, sorpresas y regaños es la sexta gala de ‘Nuestra Belleza Latina’‘, pero sobre todo una gran enseñanza de parte de la eliminada, Mía Dio, quien estaba dispuesta a dejar su lugar e irse, si los jueces la salvaban, para que su amiga, Jacky Magaña tuviera una nueva oportunidad.

“Cuando yo entré al concurso pensé que lo tenía todo: trabajo, novio, casa, perros, pero aquí me di cuenta que no, que no tenía una amiga para compartirlo y eso lo aprendió con Jacky“, le confesó Mía al jurado y a la presentadora, Alejandra Espinoza.

“Yo pensé que tenía todo, pero no tenía una amiga para compartirlo… Iba a renunciar porque ella me regaló el valor de la amistad, y yo quería regalarle una nueva oportunidad, porque el público no ha conectado con ella, pero yo sí”, siguió diciendo Mía entre lágrimas, mientras veía la sorpresa de todo el mundo ante esta confesión.

Los jueces de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

Esa renuncia no hizo falta, porque de las tres con menor cantidad de votos del público, Génesis Suero fue salvada por sus compañeros, Jacky por segunda semana consecutiva recibió el apoyo de los jueces y Mía eliminó la competencia.

Muchos se preguntan ¿qué le falta a Jacky para conectar con el público? Puesto que ha sido la única que ha repetido el peligro de eliminación en todas las galas. Para Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones, es una de las mejores. No solo en cada prueba que enfrenta, sino en su disciplina durante la semana. De todas es la más curvilínea, algo que no vive como un ‘defecto’ o la acompleja el no tener las medidas impuestas por la sociedad, al contrario, siempre asegura que se siente orgullosa de quien es por dentro y por fuera.

Sin embargo, hay algo que aún no ha atrapado al público. Pero yendo al principio, como te contamos fue una noche muy especial, propiciada por la actual reina y dueña de la corona, Migbelis Castellanos que tuvo a su cargo el reto de la semana.

Junto a la presentadora, Alejandra Espinoza, y el co-host de backstage, Gabriel Coronel, el reto consistía en el arte de improvisar. Fuera del estudio había unos container, debía elegir uno y en base a lo que se encontraban, les tocaba actuar. Hubo detective, ladrona, actriz, doctora y científica.

Alejandra Espinoza recibe a Migbelis Castellanos.

Muchas de ellas tuvieron un reto doble, porque además venía con sorpresa. Tal el caso de Lupita Valero, cuyo paciente era su novio. A Sirey Morán le trajeron a su padre de sorpresa al que no veía desde hacía casi 5 años. A Clauvid Daly y a Raishmar Carrillo le pusieron un video de seres queridos.

Esta última, Raishmar, fue elegida por los jueces como la mejor del reto de esta semana, y tendrá permiso para hablar por teléfono durante 30 minutos. Aunque fue la ganadora, la semana no fue del todo buena para ella, ya que, como te contamos, frente a la posibilidad de la eliminación, ninguna de sus compañeras votó por salvarla, algo que shockeo a la participante.

Como te contamos Raishmar tiene una historia de vida muy difícil, fue separa de sus padres, quienes abusaban del alcohol y las drogas. Vivió en varios lugares y convivió con varias familias que buscaban adoptarla. Allí fue donde conoció la maldad más baja de una persona, fue violada por uno de sus padrastros.

Por eso dicen que se muestra dura, y quizás hasta fría y calculadora, para otros. Lo cierto es que ella explicó que la convivencia le había detonado otras defensas internas basado en sus vivencias que tenía dormidos y que afloraron en la semana.

Lo cierto es que de todos modos, prometió ser más fuerte y tratar de entregarse mejor y no tan a la defensiva.

Después de la visita de Sebastián Yatra en la apertura, y Carlos Rivera en la gala final, se anunció que, una vez más, todas quedaban en peligro de eliminación, el público dejaría en desventaja a tres, de las cuales una salvarían sus compañeras, y la otra los jueces.

