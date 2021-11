Alarma en París y Argentina: Lionel Messi quedó fuera en Champions por lesión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Llegó noviembre y con el penúltimo mes del año 2021 también empieza una nueva jornada de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más emocionante del mundo. Y uno de sus grandes atracciones como Lionel Messi no estará disponible para el duelo entre Leipzig.

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, entregó la lista de convocados al duelo por la cuarta jornada y el argentino no aparece debido a molestias en su rodilla izquierda. Una noticia que no afecta tanto directamente al club francés, pero sí preocupa a la Selección Argentina de cara a las Eliminatorias.

El duelo será este miércoles a las 4:00 horas del este, en suelo alemán, y Messi tendrá que viajar a Madrid para chequearse esa dolencia física con especialistas en la materia en la Clínica CEMTRO.

No piensa en el Balón de Oro

Esta semana también fue publicada una entrevista exclusiva del capitán de Argentina en el diario Sport de Barcelona y habló de varios tópicos. Entre ellos, su candidatura al Balón de Oro.

“No pienso en el Balón de Oro. Si llega, sería extraordinario. Si no, no pasa nada. Mi mayor premio fue lo que pude conseguir con la Selección. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos”, declaró Messi.

También dejó un mensaje sobre cómo quiere ser recordado como jugador.

“Me gustaría que la gente me recuerde como alguien que siempre intentó manejarse con respeto y humildad, de trabajar, de luchar por sus sueños. Me tocó caer muchas veces y no poder cumplirlo, y siempre decidí levantarme para volver a intentarlo”, cerró.

