Doblete del inevitable Cristiano Ronaldo salvó al Manchester United en la Champions [Video]

Cristiano Ronaldo es sinónimo de goles, de éxitos, de superarse cada día, de nunca rendirse y de UEFA Champions League. El portugués nunca falta a su cita entre semana y nuevamente salvó al Manchester United de un tropiezo: marcó doblete para quitarle el triunfo de las manos al Atalanta y mantener el liderato del grupo F en la cuarta jornada.

El conjunto italiano se adelantó gracias a la anotación de Josip Ilicic al 12′. Atalanta dominó la posesión y el juego en casa, pero no aumentó la ventaja. Y CR7 dijo presente en el tiempo agregado, justo antes del descanso, para igualar el marcador.

Una bonita triangulación terminó con un taquito de Bruno Fernandes que dejó mano a mano a Cristiano, quien no perdonó tras definir con potencia y cruzado.

Los locales volvieron a adelantarse con el tanto de Duván Zapata al 56′. De perder, el Manchester United hubiese terminado la jornada en el tercer puesto del grupo, el cual da acceso a la UEFA Europa League. El panorama era crítico en la víspera del Derbi de Manchester ante el City el próximo fin de semana.

Pero el inevitable volvió a aparecer, y una vez más, en tiempo agregado. En la jornada previa Ronaldo marcó el gol del triunfo al 81′. En esta oportunidad, su tanto llegó al 90+1′ para rascar un punto de oro que le permite al United culminar la fecha como líder.

Y marcó un GOLAZO. Sí, en mayúsculas. “El Bicho” pateó en el aire un balón servido por Mason Greenwood al borde del área. La esférica entró por toda la escuadra, inatajable para el guardameta rival. RONALDO COMES UP CLUTCH AGAIN 🤯



(via @TUDNUSA)pic.twitter.com/ifLvOni8FV— Bleacher Report (@BleacherReport) November 2, 2021

El Manchester United cerró la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League como líder con 7 puntos, los mismos que el Villareal. La Atalanta los escolta con cinco unidades.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador con más goles en el tiempo agregado en la historia de la UEFA Champions League, su competición favorita. Es inevitable.

Cristiano Ronaldo has the most stoppage time goals in UCL history 😎 pic.twitter.com/XZRVABaydc— ESPN FC (@ESPNFC) November 2, 2021