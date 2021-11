Agenda de eventos: entretenimiento para este fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

JUEVES

Rosario Flores en el Town Hall

El alegre y contagioso ritmo de Rosario Flores llenará de fiesta flamenca el escenario del Town Hall (123 West 43rd Street) este jueves, cuando la cantante española regresa a Nueva York como parte de su último tour internacional. Ganadora del premio Grammy Latino, Rosario se destaca por su estilo emocionalmente expresivo y afilado, que pasa por el pop, el rock y el R&B hasta el Nuevo Flamenco y todas las paradas intermedias. Como intérprete, ofrece creatividad teatral, energía física y una musicalidad innata que puede hipnotizar a la audiencia. El concierto tendrá lugar a partir de las 8:00 pm, entradas disponibles en: https://www.ticketmaster.com

Cortesía

Últimas semanas de “Beyond Babel”

El éxito de teatro de danza “Beyond Babel” concluye su aclamada temporada en Nueva York, el domingo 21 de noviembre, completando las últimas semanas de su presentación original fuera de Broadway en The Gym at Judson (243 Thompson Street). Nominada a dos premios Drama Desk 2020, la producción neoyorquina da una mirada contemporánea a las consecuencias de construir muros físicos e ideológicos para crear división. La narración sigue a dos amantes divinamente vinculados que luchan por conectarse mientras las autoridades levantan una frontera que desgarra a sus familias y obliga a su comunidad a confrontar sus identidades divergentes. Las entradas para las actuaciones finales están disponibles en www.BeyondBabelShow.com

Cortesía

VIERNES

El regreso de Filomena Marturano

Repertorio Español (138 East 27th Street, New York, NY 10016) anunció el reestreno de su exitosa obra “Filomena Marturano – Marriage Caribbean Style” de Eduardo De Filippo. Esta comedia, publicada originalmente en 1946, cuenta la historia de una mujer humilde pero con un gran corazón a la que la vida le lleva a trabajar en un cabaret. Domingo, un hombre soltero pudiente, la encuentra y la mantiene como amante durante toda una vida. Dirigida por la directora residente de Repertorio Español, Leyma López, la obra está protagonizada por Zulema Clares como Filomena y Sandor Juan como Domingo. Boletos e información: www.repertorio.nyc

Cortesía

Ruben Santiago- Hudson sigue cantando y contando blues

El aclamado show de Broadway, “Lackawanna Blues de Ruben Santiago-Hudson”, extendió sus presentaciones en el Manhattan Theatre Club ((261 West 47th Street), hasta el viernes 12 de noviembre. El ganador del premio Tony, Ruben Santiago-Hudson,continúa con su brillante obra en solitario que celebra a la mujer fuerte y de gran corazón que lo crió: Miss Rachel. Con una actuación poderosa, acompañada de música en vivo escrita por el aclamado compositor Bill Sims Jr. e interpretada por el guitarrista del Salón de la Fama del Blues, Junior Mack, Santiago-Hudson encarna más de 20 personajes vibrantes, creando una reminiscencia rica en texturas que es inspiradora y edificante. Las entradas están disponibles en línea en Telecharge.com, por teléfono al 212-239-6200 o en persona en la taquilla del Teatro Samuel J. Friedman.

La comedia de Jake Velazquez

El comediante y podcaster puertorriqueño y judío, Jake Velazquez, sigue recorriendo los círculos de comedia de la ciudad de Nueva York. Con su ingenioso, observacional e inexpresivo humor, Velazquez fue parte del Festival de Comedia de Verano Tiny Cupboard en Brooklyn y el Festival de Comedia de Rouge Island en Rhode Island y recientemente se clasificó para las semifinales de la Serie Mundial de Comedia Laugh Boston, ganando el Primer Lugar en la competencia. También ha realizado giras por Estados Unidos, con actuaciones regulares en Los Ángeles, Denver, Chicago y Austin. Este fin de semana estará en varios locales de la ciudad, como parte de Penthouse Comedy:

Jueves: Eastville comedy club a las t 9:45 pm ($7-10)

Viernes: The Tiny Cupboard a las 10pm ($10-15).

Para más información sobre lugares y horarios, visite: https://linktr.ee/penthousecomedy

Cortesía

“Friends” en forma de títeres

Nueva York: Rockefeller Productions anunció el debut de la obra “Friends Parody (The One with the Puppets)”, escrita por Doug Kmiotek y dirigida por Michael Hull. El espectáculo hará su estreno mundial este viernes 5 de noviembre, en Theatre Row (410 West 42nd Street). Joey está tratando de conseguir el papel de su vida, Phoebe está escribiendo una nueva canción, Ross está persiguiendo a Rachel y Monica acaba de romper con Richard. La pieza satiriza momentos icónicos de la famosa comedia de televisión, con títeres. Ambientado en la ciudad de Nueva York de los noventa, este espectáculo está repleto de pausas para el café, gatos malolientes, pivotes de sofá, frases clave y un grupo de amigos. Para información y entradas, visitar: www.FriendsParody.com

Rata Blanca en La Boom

Los amantes del rock en español tienen una cita en Queens este viernes, cuando la banda argentina Rata Blanca se estará presentando en La Boom (56-15 Northern Blvd 2Fl. Woodside, NY 11377). Desde sus inicios a finales de los 80, esta banda de heavy metal actualmente formada por Adrian Barilari, Fernando Scarcella, Walter Giardino, Guillermo Sánchez y Danilo Moschen, continúa viajando por el mundo para ofrecer sus shows en vivo para sus millones de fanáticos que no dejan de corear éxitos como Talismán, Mujer Amante y El Sueño de la Gitana. A partir de las 10:00 pm. Entradas:https://www.ticketweb.com



Cortesía

Martes 9

Una noche con Will Smith

El rapero ganador del Grammy y actor y productor nominado al Premio de la Academia Will Smith hará una parada en Brooklyn, NY en el Kings Theatre el próximo martes 9 de noviembre, a las 8p ET (puertas abren a las 6: 30p) durante su gira por cinco ciudades para apoyar su libro de memorias, “Will” (a la venta el 9 de noviembre). En WILL SMITH: An Evening of Stories with Friends, el destacado artista se abre completamente sobre su vida, rastreando su curva de aprendizaje hasta un lugar donde el éxito externo, la felicidad interna y la conexión humana están alineados. Acompañado por invitados especiales, esta será una velada inolvidable compartiendo el profundo viaje que trae el autoconocimiento. Los boletos están disponibles para comprar ahora en la taquilla del Kings Theatre (1027 Flatbush AvenueBrooklyn, NY 11226) o a través de: www.ticketmaster.com