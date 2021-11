Papá de Octavio Ocaña revela que acompañantes de su hijo fueron torturados para declarar contra el actor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Según informó la Fiscalía del Estado de México, Octavio Ocaña, actor que se hizo conocido por su personaje de “Benito Rivers” en la serie “Vecinos” de Televisa, falleció la madrugada del 30 de octubre a causa de un disparo en la cabeza que accidentalmente él mismo se dio, una versión que no acredita su familia y que, incluso, ha salido a decir su verdad.

Tal como lo hizo el papá de Octavio, al compartir nuevos detalles de lo que ha sucedido hasta el momento luego de la muerte de su hijo, pues aseguró que los hombres que viajaban con el actor fueron torturados y obligados a firmar la declaración emitida por la Fiscalía.

“La gente que estaba con mi hijo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro y los torturaron hasta que se cansaron. Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo: ‘perdóname, amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto. Me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto: que se disparó’”, reveló Octavio Pérez.

La frustración, el dolor y la desesperación no terminan, y Pérez no dejará que nada ni nadie manche el recuerdo de su hijo.

“Obviamente no se disparó, la bala fue una 9 mm no una .380, porque mi hijo portaba .380 porque es reglamentaria. O abran esa carpeta, que sea algo real, que la gente y yo quede a gusto, y no va a pasar nada. Quiero limpiar el nombre de mi hijo, él no era ningún drogadicto, están bien mal”, señaló.

Por si fuera poco, Octavio también comentó que momentos antes de la muerte de su hijo, los policías lo perseguían a la vez que le disparaban, hecho que ocasionó que Ocaña perdiera el control y chocara su camioneta.

“Venían los policías atrás, ellos hacen que mi hijo pierda el control, choca, llega uno y le pega un tiro. Es lógico, la bala es nueve milímetros”, declaró en entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

Y de manera contundente sostiene: “A mí no me interesa nada porque se ve claro en los videos, el policía le iba disparando, lo querían secuestrar o querían hacerle algo, algo le querían hacer, le dispararon y lo mataron como un delincuente”.

Finalmente, el papá del actor de 22 años confirmó que en los próximos días darán inicio las acciones legales para saber qué fue lo que realmente pasó y dejó en claro que, para su familia como para mucha gente, la Fiscalía miente y se trata de un asesinato.

“Yo lo que quiero es justicia, vuelvan a abrir la carpeta … yo no soy idiota, se metieron en un ped* grande, así se los digo, voy con todo por ustedes”, afirmó.

Sigue leyendo: Octavio Ocaña: exhiben a policía que supuestamente le robó una cadena de oro al momento de su muerte

– AMLO promete a familia de Octavio Ocaña intervenir para esclarecer el caso de su muerte

– Dejan libres a sujetos que viajaban con Octavio Ocaña al momento de su muerte