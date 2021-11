‘Así Se Baila’: Después de la sentencia hablan Obie Bermúdez y Jennifer Peña

Exclusiva

Jennifer Peña y Obie Bermúdez fueron creciendo semana a semana, y hasta los vimos ¡comprometerse por segunda vez!… Sin embargo, esta pareja que asombró con su regreso a los medios, está sentenciada para abandonar ‘Así Se Baila’ .

Al finalizar el show hablamos con ellos, quienes tienen muchos sentimientos encontrados, por un lado alegría y agradecimiento de estar en el reality, confundidos porque sienten que ambos bailes lo hicieron a la perfección y con tristeza porque les toca enfrentarse con la pareja de hermanos Samadhi y Adriano Zendejas, que son con quien más empatía tienen.

“Se siente raro, pero es parte de… Me siento bien porque las coreografías las hicimos muy bien, lo disfruté tanto, pero es parte del juego no todo el mundo puede quedar arriba, como dicen los jueces es difícil de escoger… El público es el que decide quién se queda y quién se va“, comienza diciendo Obie y sigue.

“Nosotros entramos a esta competencia pensando que no es el baile nuestra profesión, pensamos en una, dos semanas, y llevamos 10 semanas aquí, hemos avanzado muchísimo, puedo decir que estoy agradecido, y me gustaría seguir en la competencia, pero no depende de mí, depende de Dios, el universo y si la gente quiere que voten, y sino también. Esto no es un momento triste, sino que aquí comienzan muchas cosas, nos estamos dando a conocer como pareja frente del público, una de las cosas que ha vuelto a renacer es que han vuelto a ver a Jennifer así tan linda como es, ha sido una experiencia muy linda”, nos dijo Obie en exclusiva como despidiéndose.

En el caso de Jennifer, ella se emocionó hasta las lágrimas de tristeza, pero no por estar sentenciada, sino por estar compitiendo son sus amigos.

“La única razón que siento un poco de tristeza, es que siempre se siente así cuando va a ver eliminación, pero con Samadhi y Adriano nos llevamos muy bien, y sabíamos que era una competencia, pero es una competencia directa”.

Obie regresa a hablar sobre la actuación de esta noche en la que reitera que para ellos, no hubo falla en el baile. “Esta noche no faltó nada, con mucho respeto, no dependo de lo que diga nadie para sentirme bien o sentirme mal, sí hemos ejecutado el plan. Los jueces tiene el trabajo de observar otras cosas, yo acepto la decisión, y para nada me siento mal, yo siento que lo hicimos brutal“.

Por eso para terminar, le envían un mensaje al público en el que ambos coinciden: “Gracias por el apoyo, por estar todas estas semanas, gracias por el cariño que nos dan en las redes sociales, estamos activos, si nos quieren ver semana tras semana simplemente voten por nosotros“.

