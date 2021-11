Trágica pérdida: expelotero boricua de los New York Mets, Pedro Feliciano, falleció a los 45 años mientras dormía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pedro Feliciano, exlanzador puertorriqueño de largo recorrido en las Grandes Ligas con los New York Mets, falleció este domingo, aparentemente mientras dormía. Con apenas 45 años de edad, la causa de su fallecimiento no ha sido revelada.

Eduardo Pérez, expelotero y actual analista para la cadena ESPN, fue uno de los primeros en informar la noticia: “Acabo de enterarme del fallecimiento de Pedro Feliciano, otrora relevista de los Mets, anoche mientras dormía. Tenía 45 años. Era un gran relevista, pero una mejor persona fuera del terreno“, contó. Además, añadió que Feliciano estuvo paseando en moto acuática junto a su familia este domingo.

Just found out that former #Mets reliever Pedro Feliciano passed away last night in his sleep. He was 45years young. He was a really good released but a better person off the field. He will be missed 🇵🇷 #Leones #Cangrejeros. He was jet skiing yesterday with his family. #sad 😟 — Eduardo Perez (@PerezEd) November 8, 2021

“Pedro Feliciano siempre será recordado como un querido miembro de la organización de los Mets por su impacto como gran compañero al igual que su reputación como uno de los más competitivos, durables y confiables lanzadores de relevo durante su tiempo en Queens. Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia Feliciano. Descansa en paz, Pedro“, reza un breve comunicado publicado por el conjunto neoyorquino. We are deeply saddened to hear about the passing of Pedro Feliciano. 💔https://t.co/Y1DARwiMbc— New York Mets (@Mets) November 8, 2021

David Wright, leyenda de los Mets que coincidió con Feliciano, apodado “Perpetual Pedro”, le dedicó unas palabras tras conocer la terrible noticia: “Él fue un maravilloso compañeros con gran sentido del humor. En todos mis años en el béisbol nunca vi a un relevista zurdo tener semejante presencia en el clubhouse. Él tenía una gran personalidad“, concluyó. David Wright on Pedro Feliciano: “He was a wonderful teammate with a great sense of humor. In all my years in baseball, I never saw a left-handed relief specialist have such a presence in the clubhouse. He had a great personality.”— Justin Toscano (@JustinCToscano) November 8, 2021

Durante nueve temporadas en Estados Unidos, todas con los New York Mets, Feliciano apareció en 484 partidos, lanzando 383.2 entradas y recetando 350 ponches. Su efectividad fue de 3.33. Es el único lanzador zurdo en la historia de MLB en aparecer en al menos 90 partidos en una temporada.

También lanzó en Japón para los Fukuoka Daiei Hawks en 2005. Descansa en paz, Pedro.