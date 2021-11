Vladimir Guerrero Jr. ganó el premio Hank Aaron: el dominicano fue el mejor bateador de la Liga Americana en 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con apenas 22 años, Vladimir Guerrero Jr. ya fue reconocido como el mejor jugador ofensivo del año en la Liga Americana. El dominicano ganó el premio Hank Aaron y así ganó uno de los premios más codiciados por los peloteros.

“Vladdy” empató con el venezolano Salvador Pérez en el liderato de jonrones (48), fue el jugador con más carreras anotadas (123), lideró al circuito en porcentaje de embasado (1.002) y bateó para .311 con 111 remolcadas. Toronto se quedó corto en su camino a la postemporada, pero llegaron vivos al último día de la temporada, y fue gracias al dominicano.

At just 22 years old, Vlad Guerrero Jr. put on an offensive clinic to earn the AL Hank Aaron Award. pic.twitter.com/vk2FKjKziN — MLB Stats (@MLBStats) November 9, 2021

Guerrero Jr. es el primer dominicano en ganar este premio desde que lo hiciera David Ortiz en 2016. También es el jugador más joven en la historia en lograrlo. Así, la estrella de los Blue Jays continúa redondeando una maravillosa temporada en la que fue All-Star. Para completar, es finalista al MVP de la Liga Americana.

“Este premio significa bastante. Todavía no lo creo. Lo tengo en la mano pero no lo creo y me siento muy orgulloso del trabajo que puse en la temporada muerta“, señaló el dominicano con el premio Hank Aaron en sus manos.

Con ustedes, el ganador más joven en la historia del Premio Hank Aaron… ¡VLADIMIR GUERRERO JR.! 🗣🤝 pic.twitter.com/UH17XLymI0— LasMayores (@LasMayores) November 10, 2021

Guerrero Jr. se convirtió en el cuarto jugador de los Toronto Blue Hays en ganar el galardón, uniéndose a Carlos Delgado, José Bautista (x2) y Josh Donaldson.