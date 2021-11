Paty Navidad niega haber padecido Covid-19 y aclara cuál fue la causa de estar hospitalizada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Paty Navidad negó haber padecido Covid-19 y aclaró que solo fue hospitalizada debido a un problema de oxigenación.

“¡Yo nunca tuve Covid! Les dijeron mal, ni me estaba muriendo tampoco“, dijo la actriz durante la alfombra roja de los Premios de la Radio. “La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso, todo lo vi desde el hospital, porque si llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más“.

La también cantante señaló que su problema de hinchazón se debe a que le colocaron cortisona y esteroides.

“Lo malo lo pase dentro del hospital, porque me pusieron litros de cortisona y de esteroides que todavía me traen hinchadísima, y además me sacaban 4 o 5 tubos de sangre todos los días, entonces sí salí de ahí muy débil”, aseguró.

Agregó que intentó escapar dos veces del nosocomio, así como, evitó ser intubada.

“Si hubiera permitido que me entubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también dentro de mí misma familia desgraciadamente”, sostuvo.

Finalmente, Navidad recalcó que no iba a vacunarse porque se considera una mujer con buena salud.

“Te aseguro que más de la mitad de la gente de aquí no está vacunada, pero nomas dicen que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mí. Pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte“. View this post on Instagram A post shared by Patricia Navidad Sinaloa 🌐 (@patynavsinaloa)

