Policía de México amenaza e insulta a conductor que no cayó en su extorción

A través de las redes sociales un video se ha hecho viral porque muestra a un policía del Estado de México amedrentando e insultando una y otra vez a un conductor que le recordó que entre sus funciones no se encuentra la potestad de levantarle una infracción.



“Sí jefe, pero usted no está autorizado para infraccionar, jefe. No estás autorizado”, dice el conductor sin detener su auto al policía quien se empareja a la ventanilla del copiloto.



El video que fue grabado por la acompañante del conductor y que ya se ha hecho viral en redes sociales se puede ver al policía montado en moto emparejándose al conductor al tiempo que le lanza un sinfín de amenazas.



Tras la respuesta del conductor, el policía empieza a lanzar varios insultos que acompañó con intimidaciones: “No le hagas a la mama**, hijo, ya estás huevudit* para que le hagas a la mama** ¡Perro! Por eso, hijo, ahorita te voy a traer a una compañera. Ahorita te caen para que se lleven tu pinch* carro al corralón, por niña ¿oíste?”.





El joven conductor como método de protección pidió a su copiloto que no dejara de grabar para tener pruebas sobre la intimidación que sufrió por parte del oficial.



El video que fue compartido en redes sociales ha tenido un sinfín de reacciones y varios usuarios han señalado que no es la primera vez que un policía del Estado de México amedrenta a un conductor con tal de conseguir dinero.



Hasta el momento las autoridades del Estado de México no se han manifestado al respecto, lo cierto es que este caso sigue dando mucho de qué hablar y se espera que haya una respuesta por parte de la gente encargada de cuidar la integridad de los mexicanos.

