Estadounidense asesinó a sus hijos en México porque creía que se iban a convertir en monstruos

El plan inicial de la familia Coleman era salir de viaje juntos, sin embargo, Matthew tomó la decisión de salir de casa con sus dos hijos Kaleo y Roxy, de 2 años y 10 meses respectivamente, acto que la madre de los niños, Abby, no tomó con preocupación.



Conforme fueron pasando las horas y Matthew no respondía las llamadas, Abby Coleman llamó a la policía para informar que su esposo y sus hijos no aparecían; en su momento declaró que no creí que su esposo le fuera a hacer daño a los niños.



Después de 24 horas Abby Coleman volvió a llamar a la policía para denunciar de manera formal la desaparición de su esposo y sus dos hijos.



A través de la aplicación Find My iPhone, Abby supo que su esposo se encontraba en Rosarito, una playa de Baja California, México.



Días después la policía detectó que la ubicación del amante de las olas se encontraba en la frontera de México y Estados Unidos y en ese momento un agente del FBI envió un agente para interceptarlo, para sorpresa de los agentes Coleman estaba solo.



Matthew Coleman fue detenido por las autoridades a quienes confesó que había asesinado a sus dos hijos con un fusil de pesca submarina. Las heridas, de acuerdo con el asesino, se las hizo en el pecho.



Las autoridades de México informaron que Roxy de 10 meses había recibido 12 puñaladas, mientras que Kaleo recibió 17.



Coleman reveló que asesinó a sus hijos porque creía que se iban a convertir en monstruos, así que no le quedó más remedio que matarlos. A decir del hombre de 40 años, fue QAnon y las teorías de conspiración Illuminati quienes le estuvieron mandado visiones y señales que revelaban que su esposa poseía ADN de serpiente y se lo había transmitido a sus hijos.



La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California acusó a Coleman de asesinato en el extranjero de ciudadanos estadounidenses.

