Génesis Suero: “Mi mensaje seguirá transcendiendo con o sin corona”

Génesis Suero, llegó a las final de ‘Nuestra Belleza Latina’ 2021 con la esperanza de ser una de las finalistas y, por qué no, ganar la corona.

Ya todos la conocen por sus “pim, pum, pan”, y su gracias. En una entrevista exclusivas, Génesis nos habla bien claro: “Mi mensaje seguirá transcendiendo con o sin corona”.

-¿Te imaginabas ser semifinalista?

Génesis Suero: Yo siempre he querido estar en este concurso, desde que comenzó, y me veía llegando muy lejos, pero llegar a este punto, depende de mi trabajo también, y de lo que el público ve allá afuera… Qué yo le puedo dar al público, que pueda conectar conmigo para empujar a Génesis, a parte de su talento, de su personalidad, de su historia, a llegar a ser semifinalista. Yo he hecho mi trabajo, pero también el público, y los jueces me han ayudado a llegar aquí, a donde hoy yo estoy siendo semifinalista.

-Han pasado muchas semanas, ¿’Nuestra Belleza Latina’ era como pensabas?

Génesis Suero: Cuando tú estás adentro de ‘Nuestra Belleza Latina’, tú no sabes nada, tú crees que sabes por lo que has visto anteriormente… Lo único que yo sabía era que iba a hacer un trayecto largo, y de mucho trabajo… No tenía ni idea de la gran plataforma en la que estoy, y de las grandes personas de las que estoy rodeada aquí adentro, porque no solamente se trata de lo que es el show que los televidentes ven, hay más de 200 personas trabajando diariamente, arduamente para que ese contenido llegue a casa todos los domingos. De mi parte, de parte de producción, y de todo el que aporte un granito de arena aquí adentro no es fácil. La chica que quiera venir a ‘Nuestra Belleza Latina’, tiene que trabajar duro y arduamente, y tiene que ser una chica muy agradecida porque estas personas invierten muchas horas para que nosotras hagamos un buen trabajo.

-¿Qué aprendiste en Nuestra Belleza Latina?

Génesis Suero: He aprendido muchas cosas, he aprendido más sobre mí, mi disciplina, a desprenderme de cosas que no son necesarias allá afuera, porque no tenemos comunicación con el mundo… He aprendido a lidiar con diferentes tipos de personas, y diferentes tipos de rango de trabajo, con directores, con productores, con personas que yo sabía que iba a trabajar algún día, pero que llegó tan rápido que me sorprendí con el calibre de personas que estoy trabajando.

-Génesis, ¿qué hay detrás del ‘pim, pum, pam’?

Génesis Suero: (Risas) ‘El pim, pum, pam’ fue algo muy orgánico. Cuando Jomari me dijo: “Llegó el sazón dominicano”, me trajo un recuerdo de una persona que me decía, “Tú eres una chica con un color de piel muy bello, mucha alegría, eres muy bella, tienes facciones de mujer muy fina, tú eres como pim, pum, pam”… Con ese recuerdo nació, nació en el escenario de ‘Nuestra Belleza Latina’, eso no fue estrategia, eso yo no lo traje de mi casa, eso nació orgánico.

-En esa probadita que tuviste del público a través de ‘Despierta América’, ¿te imaginaste que la gente supiera quién eres, que te tuviera tan presente?

Génesis Suero: Me imaginé que eso algún día podía pasar, porque yo vine a ‘Nuestra Belleza Latina’ con un propósito… Soy inmigrante, llegué a este país casi hace 17 años, a la edad de 13 años con mi papá y no fue muy fácil, no fue nada fácil establecernos en este país. Hubo un tiempo en donde yo no tenía que vivir, mi mamá se tuvo que quedar en la República Dominicana, porque era divorciada, estuvo en depresión por muchos años, hubo una parte que yo no la vi por 8 años, fue muy doloroso. Yo me salí de la universidad para poder ayudar a mi mamá, trabajé en supermercados, en restaurantes y en diferentes cosas, y por esas cosas, por mi historia, yo sabía que podía conectar con la gente.

El inmigrante que emigra a cualquier país, no solamente a Estados Unidos, deja muchos sueños en su país… Yo quiero ser esa voz para esa persona que vende ollas, que trabaja en fábricas, que trabaja en supermercados, digan: “Génesis pasó por lo mismo, Génesis tuvo adversidades en su vida y hoy se encuentra en una plataforma tan grande que es ‘Nuestra Belleza Latina’, a través del canal hispano número 1 que hay en los Estados Unidos, que es Univision, usando su voz para inspirarnos a nosotros, que nosotros sí podemos hacer lo que nosotros queremos, que somos los únicos que nos podemos detener”… Así que ese era mi mensaje.

-En pocos días vuelves a la realidad, ¿qué quieres para el después que abandonas la mansión con o sin corona?

Génesis Suero: Génesis salga con o sin corona seguir llevando mi mensaje, para que mi mensaje no se quede aquí en ‘Nuestra Belleza Latina’, está fue la plataforma para yo poder tener más fuerza en mi voz…. ‘Nuestra Belleza Latina’ está marcando un antes y un después en mi vida, que me va ayudar a impulsar a que la gente me vea más, aunque yo no gane la corona, el hecho de llegar tan lejos, me hace ser ganadoras. porque 6 mil chicas allá afuera audicionaron, y no tuvieron la gran oportunidad que yo tuve, ya eso es ganar, y eso me da una voz y me dio una exhibición en donde las personas me pueden ver y seguirme. Ser un modelo para las niñas, para los hombres, para todo el que tenga sueños, así que la corona es sumamente importante, todas la queremos ganar pero yo estando aquí sentada en esta silla, en este camerino me hace ganadora, y cuando yo me levanto todos los días en la mansión, digo: “Gracias Dios, gracias a los jueces que vieron algo en mí, y gracias a la producción porque sin esas personas, y las personas que están votando allá afuera para que yo este aquí, nada fuera posible”… Así que mi mensaje seguirá transcendiendo con corona o sin corona.

