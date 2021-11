VIDEO: Arrestan a mujer que lanzó sopa caliente en la cara a empleada de restaurante mexicano en Texas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una hispana fue arrestada en Texas y acusada de agresión por lanzarle una sopa caliente a la empleada de un restaurante mexicano.

Amanda Martínez, de 31 años, fue arrestada este miércoles por el ataque del 7 de noviembre que fue captado en video.

El incidente se reportó en el Sol De Jalisco en Temple.

El Departamento de Policía de Temple informó que Martínez fue a recoger una orden que incluía una sopa conocida como “menudo”. Sin embargo, la mujer regresó al establecimiento para quejarse de que la cobertura del envase se había derretido en la sopa.

La gerente del lugar Jannelle Broland se disculpó con la clienta y le ofreció un reembolso u otra comida del menú.

Pero, la sospechosa rechazó el ofrecimiento y pidió hablar con otro administrador del lugar. La conversación escaló al punto que Martínez le lanzó en la cara a Broland la sopa caliente.

Imágenes de cámaras de vigilancia en el lugar muestran el momento exacto en el que la presunta agresora la emprende con el líquido contra la trabajadora.

“Mi primer pensamiento fue, ‘¿qué acaba de pasar?'”, expresó la víctima a TMZ. “‘¿Por qué, por qué esto está pasando?’ Yo me di cuenta que no podía abrir los ojos y me limpié y me di cuenta, y yo estaba como, ‘¡wow! Ella realmente me lanzó la sopa'”, agregó la entrevistada.

El subjefe de la policía de Temple, Allen Teston, dijo a la televisora KWTX-TV que no toleran estas acciones por parte de los ciudadanos.

“Nosotros no toleramos este tipo de comportamientos y exigimos a nuestros ciudadanos el más alto nivel”, declaró el portavoz.

“Si un ciudadano cree que ha recibido un pobre servicio, nosotros le pedimos que actúen civilizadamente hasta que el problema sea solucionado”, añadió.