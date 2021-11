Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Danna Paola conmueve con su presentación en los Latin Grammy en defensa de las mujeres agredidas… Porque lo vivió en carne propia, porque decidió sanar y escribir un álbum, ‘K.O.’, y justamente fue nominada por la academia por lo mismo. Así que era el momento oportuno de debutar en el escenario del premio más grande a la música con su mensaje. ‘Calla Tú’.

Desde que fue invitada a cantar en los premios más importantes de la música, Danna Paola aseguró que, además de estar feliz por este momento que tanto esperó en su carrera, quería dar un mensaje. Como sabemos, y como nos lo ha dicho en exclusiva, su álbum ‘K.O’, es el más vivencial de su carrera, y con el que la podido sanar todas sus heridas.

También el que la ha convertido en una fuerte activista y defensora de las mujeres, y de la no violencia de género de ningún tipo: ni física, ni espiritual, ni psicológica. Por eso su show terminó al grito de “Ni Una Más”.

“Yo no permito faltas de respeto de ningún mínimo, y denigrarme como mujer jamás y eso es algo que, gracias a Dios, he podido eliminar de mi vida, todas esas personas que subestiman mi inteligencia o que me subestiman como mujer, etc, y gracias a Dios, de verdad, estoy rodeada de gente maravillosa que me valora, que me respeta, porque lo mismo doy yo, o sea creo que justamente mientras des lo mismo, tiene que ser reciproco”, nos dijo Danna Paola hace unos meses en exclusiva.

Algo que dejó muy en claro en su presentación este jueves en el escenario de los Latin Grammy, cuando interpretó ‘Calla Tú’ rodeada de bailarinas, en donde mezcló a la cantante con la actriz al hacer una dramática interpretación de lo que dice la letra.

Aunque no se llevó el Latin Grammy, como también nos dijo en entrevista, el estar nominada por su álbum más verdadero, la hace una triunfadora.

“KO fue una gran catarsis para mí, seguir sacándole frutos a esta gran pieza es un gran honor, un orgullo enorme, y además estar nominada al lado de grandes amigos y compañeros, que quiero muchísimo y que respeto. Creo que hoy en día me siento ganadora por el solo hecho de estar ahí, y de cumplir unos de mis sueños”, nos dijo y cumplió.

REVIVE AQUÍ LA PRESENATCIÓN DE DANNA PAOLA EN LOS LATIN GRAMMY:

