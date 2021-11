Scottie Pippen explicó por qué “LeBron James es el mejor de todos los tiempos” y no Michael Jordan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Decía la leyenda que Scottie Pippen y Michael Jordan era la mejor dupla nunca antes vista en la NBA, junto construyeron una dinastía que terminó en seis títulos de la NBA con Chicago Bulls. Eso ha cambiado, ahora Pippen le lanza dardos a Jordan y cree que LeBron James es mejor que él.

No se podrá borrar la memoria ni la huella que ambos dejaron sobre la duela, pero sí es notorio el ataque de Pippen sobre su amigo ‘Mike’. Unos dicen que por desprestigio, otros que por envidia y otro grupo le dan la razón a Scottie.

Lo cierto es que el recordado alero que jugaba con la camiseta 33 volvió a atacar a Jordan en su libro ‘Unguarded’.

“Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho”, lo tildó de egoísta.

Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el baloncesto Scottie Pippen – Unguarded

“LeBron James es el mejor de todos los tiempos”

Pippen, que ahora tiene 56 años de edad, argumentó su dura afirmación. Y se atrevió a poner a LeBron por encima de ‘Air’.

“En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó. Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él.

Y fue cuando soltó otra fuerte opinión: “Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros”.

Esto se podría tomar como una venganza a las palabras de Jordan en su documental ‘The Last Dance’. Ya que el ‘23’ justificaba que para ganar a veces tenía que ser duro con sus compañeros y los trataba de una forma poco respetuosa.

