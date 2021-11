Ella es Olga Loera, la curvilínea playmate que aconseja a sus fans para ayudarlos a superar sus problemas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por ser una conejita consentida de Playboy, modelo de glamour y una muy famosa influencer, se cree que Olga Loera es una figura inalcanzable, pero la sexy mexicana aseguró que siempre está dispuesta a darle una manita a todo aquel fan que la necesite.

“Tengo mucho que agradecerle a mis admiradores y seguidores en redes sociales que siempre me apoyan y lo menos que puedo hacer por ellos es darles mi cariño y mi amor porque eso los hace sentir bien.

“Desde hace tiempo mis fans me buscan para que les de algún consejo y con que me lo pidan yo contenta se los doy. Algunos chicos me cuentan sus problemas y quieren que los oriente sobre algún tema“, comentó.

La modelo, quien actualmente tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, dijo que se convirtió en consejera de sus fanáticos sin proponérselo.

“Hace tiempo un chico pidió un consejo de amor, fue el primero, y yo le contesté lo que pensaba y le hice algunas recomendaciones con base a mi experiencia y de ahí empezaron varios y hoy muchos de ellos me escriben para que los aconseje por eso siempre me doy un tiempo para responderle a cada uno“.

Gracias a sus consejos, dijo, ha podido a ayudar a varios chicos a resolver algunas situaciones.

ASÍ LO DIJO

“Siempre les aclaro que no soy experta, pero mientras pueda ayudarlos yo con gusto les echo una mano, a veces lo que la gente necesita es solo que alguien le muestre interés y gracias a las redes sociales puedo responder a sus peticiones”.

Olga Loera, modelo.