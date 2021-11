Nadie a salvo: video captó cruel golpiza de varios a un hombre en silla de ruedas en El Bronx, Nueva York

Un hombre en silla de ruedas fue golpeado con puños y patadas y luego robado por un grupo en una acera de El Bronx (NYC).

El violento video divulgado esta mañana por NYPD corresponde a un ataque ocurrido el 8 de noviembre alrededor de las 2:30 a.m. en 267 Tremont Av, cerca de Anthony Av, en el vecindario Mount Hope. Las autoridades dijeron que primero la víctima en silla de ruedas, de 39 años, se vio envuelta en una discusión con una mujer no identificada.

La disputa se intensificó rápidamente y la mujer y otros tres hombres comenzaron a golpear al discapacitado. En un momento la silla de ruedas se volteó y él cayó al suelo, donde siguió recibiendo patadas y golpes.

Además, uno de los sospechosos le arrebató la mochila al hombre, que contenía un teléfono iPhone 13 y $800 dólares en efectivo. La víctima no identificada sufrió dolores en la cabeza y el cuerpo, pero se negó a recibir atención médica, acotó Pix11.