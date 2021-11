16 años sin saber de su hijo: el drama de una madre en Nueva York se aviva los días de fiesta

Alelia Newsome no se ha mudado de su apartamento de Brooklyn en los últimos 16 años, con la esperanza de que su único hijo regrese a la casa que siempre conoció.

“La última vez que vi a Eddie, lo dejé en la escuela” en Essex Street del Bajo Manhattan, recuerda Newsome, madre de cuatro hijos. Ese día, 10 de agosto de 2005, él tenía que presentar un examen.

El adolescente había compartido recientemente un secreto con su madre. “Tenía 14 años y me dijo que [le gustaban los varones]”. Eddie Tillman nunca volvió a casa y hoy debe ser un hombre de 30 años.

Hubo algunos avistamientos al principio de la angustia de su desaparición. “Lo vieron en un tren y estaba con un hombre mayor”, afirma Newsome a Pix11. “Le preguntaron: ‘Eddie, ¿por qué no te vas a casa?’… Y dijo que aún no estaba listo para ir a casa”.

La Brigada de Personas Desaparecidas de NYPD ha presentado el caso de Tillman en su cuenta de Twitter varias veces durante el último año.

El detective Michael McDonough heredó el caso y los investigadores previos le dijeron que Tillman podría haber estado preocupado por la aceptación familiar de su orientación sexual. “Sienten ansiedad por cómo se sienten y cómo creen que los están viendo”, afirmó. “Pero esto es 2021. Eso fue 2005”.

La madre de Tillman dijo que en los primeros días después de la desaparición de su hijo, ella solía dormir en su automóvil cerca de Chrystie Street o West Fourth Street en Manhattan, buscándolo en los parques locales.

McDonough dijo que espera que las conversaciones francas sobre la identidad de género en los últimos años le den a Tillman, ahora un adulto, el valor para acercarse a su madre y hermanas nuevamente.

Hubo otro presunto avistamiento en 2017 por un viejo amigo de la familia. “Dijo que vio a Eddie en el Village (Greenwich Village), y que estaba vestido de mujer”, narra su atribulada madre, quien espera que su hijo sepa que lo están buscando a través de las redes sociales y la televisión, especialmente cuando de nuevo se acercan los feriados más familiares del año.

“Sólo vuelve a casa”, le suplica su hermana Keyeara Newsome, quien afirma que eran muy cercanos durante la infancia. La madre se hizo eco de los sentimientos de su hija.

La policía de Nueva York no ha verificado si Tillman pasó a ser mujer. “Sólo quiero que venga a casa con nosotros… Sólo rezo y suplico todos los días”, reitera su madre. “No me importa si está vestido de mujer… amo a mi hijo por lo que es”.